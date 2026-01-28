Hijo de legendario luchador mexicano protagoniza intensa pelea campal en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- El hijo del legendario luchador La Parka, Karis La Momia, ha dado de qué hablar en las últimas horas a nivel nacional, pero no por su carisma arriba del ring, sino todo lo contrario, ya que el gladiador se habría visto involucrado en una pelea campal en pleno ring, en la Arena Jaguar, de Monterrey.

En el video que circula en redes sociales, se puede observar cómo el hijo del sonorense tuvo una serie de diferencias con Diluvio, quien es una de las figuras locales. En el clip se ve cómo el heredero encaró al norteño al momento de verse las caras arriba del ring, hasta que este último le suelta un primer golpe y después intercambian puñetazos y, aunque el hijo de La Parka trata de detenerse, el otro enmascarado continúa retando a su rival.

Andan circulando muchas versiones de lo que pasó aquí; pero lo cierto es la falta de profesionalismo tanto de Karis la Momia JR. como de Diluvio.



Le están faltando al respecto al público que pagó un boleto para ir a verlos. Si quieren arreglarse a golpes, váyanse a la calle. pic.twitter.com/6MIVKvquvO — uD83DuDC7BuD81AuDD10El Zombie IIuD81AuDD10uD83EuDDDF??? (@DimeFred2) January 28, 2026

Personal que también estaba arriba del ring trata de mediar la riña, pero en cuestión de segundos estos dos vuelven a intercambiar golpes, hasta que al final el de Monterrey destapa a Karis La Momia, quien tuvo que abandonar la arena, cubriéndose la cara con sus propias manos.

Hasta el momento no se ha emitido un comunicado por parte de Karis La Momia, pero primeros informes reportan que el motivo de la riña se dio porque en la Arena Jaguar las temperaturas eran muy bajas, el aforo fue muy bajo, por lo que el luchador supuestamente recibiría un pago más bajo de lo acordado. Ante eso, el gladiador habría al final decidido si salir a luchar, pero con una sudadera, lo que generaría el disgusto de Diluvio, quien no guardó postura y lo confrontó, para minutos después llegar a los golpes y hacer viral.

Con todo y los disturbios que pasaron en el evento, tuvo que entrar otro luchador a reemplazar al hijo de La Parka y seguir con el evento de lucha libre, en el cual asistieron poco menos de 100 personas. A diferencia del exluchador de la Tres Veces Estelar, quien sí rompió el silencio y pidió disculpas de lo sucedido fue Diluvio.

"Buenas tardes a mi querida afición. Como lo mencioné la noche de ayer en la Arena Jaguar, quiero pedirles una disculpa al bonito público que asistió y pasó frío en el evento y vio realmente lo ocurrido, ya que pasó de lo profesional a lo personal. Los que saben de mi trabajo saben que subo a dar el 100 por ciento. Sé que hay comentarios buenos y malos; se aceptan como vengan, para esto me preparo", dijo.

Fuente: Tribuna del Yaqui