Histórico: La Serie del Caribe Guadalajara 2026 será transmitida por la cuenta de MLB

Guadalajara, Jalisco.- La Serie del Caribe Guadalajara 2026, para ser memorable, pues además de contar con la presencia de dos equipos mexicanos y que está en la antesala del Clásico Mundial, un nuevo ingrediente se suma a la justa, y es que este miércoles 28 de febrero, el portal de las Grandes Ligas confirmó que el torneo será proyectado por la cuenta de la MLB.

Dicha cuenta se encargará de llevar la Fiesta del Caribe de manera completa, pero en inglés, abriendo sus transmisiones el 1 de febrero. En total serán 13 juegos en vivo disputados a lo largo de siete días en el Estadio Panamericano en Zapopan, donde los países que disputarán el torneo son República Dominicana, México, Panamá y Puerto Rico.

La cobertura de MLB Network comenzará con el duelo entre México Verde vs. Puerto Rico, seguido por República Dominicana vs. México Rojo. Cabe destacar que se jugarán dos choques en vivo cada día desde el 2 hasta el 6 de febrero, con el juego por el título programado para el próximo sábado.

CALENDARIO SERIE DEL CARIBE



La Serie del Caribe inicia el 1 de Febrero en Guadalajara.



#Charros y #Tomateros serán los representantes de México



Aquí el Calendario: pic.twitter.com/NUesXy0v2q — Joframaso (@joframaso) January 26, 2026

Hay que recordar que este portal regresó a la cobertura de la Serie del Caribe el año pasado después de haber transmitido previamente las competencias en las ediciones del 2009 y 2010. La Serie del Caribe 2026 estará disponible nada más para Estados Unidos.

Fue en el 2023 cuando los Miami Marlins y la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe hicieron una colaboración exclusiva de varios años para los derechos de transmisión de la Serie del Caribe, lo que llevó a la colaboración con la MLB el año pasado. La 'cereza en el pastel' llegará en 2028, cuando el loanDepot park sea la sede para este torneo.

Además de la Serie del Caribe, MLB Network se ha caracterizado por ser un canal 100 por ciento de beisbol, que ha transmitido muchos eventos internacionales a lo largo de sus 17 años, incluyendo el Clásico Mundial de Beisbol en las ediciones 2009, 2013 y 2017.

NEWS: @MLBNetwork will broadcast the 2026 Caribbean Series starting this Sunday, February 1.



Release: https://t.co/1AwIO6KCOO pic.twitter.com/ARoLc1PEPZ — MLB Network PR (@MLBNetworkPR) January 28, 2026

MLB Network también ha llevado la Serie de Estrellas de MLB en Taiwán 2011, la Serie de Campeonato de la Liga Australiana 2012, la Serie de la Liga Australiana 2013, la Serie de Estrellas de MLB en Japón 2014, la Serie de las Américas 2015, el Campeonato de la Liga Australiana 2016, la Serie de Estrellas de MLB en Japón 2018, entre más eventos del 'rey de los deportes'.

Fuente: Tribuna del Yaqui