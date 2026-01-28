Jessica Pegula impone su experiencia y se lleva el duelo estadounidense ante Amanda Anisimova

Melbourne, Australia.- La estadounidense Jessica Pegula derrotó a su compatriota Amanda Anisimova por 6-2, 7-6 (1) este miércoles 28 de enero de 2026 y puso fin a una seguidilla de tres derrotas previas en cuartos de final del Abierto de Australia, avanzando por primera vez a las semifinales en Melbourne Park.

De paso, fue la decimocuarta victoria de Pegula en sus últimos 15 partidos contra sus compatriotas estadounidenses, continuando su sólida racha de dominio doméstico. También marcó su octavo triunfo consecutivo sobre una estadounidense en un Grand Slam.

Su rival en la siguiente ronda será Elena Rybakina, quien derrotó a Iga Swiatek 7-5, 6-1, impidiendo que la jugadora polaca lograra un Grand Slam de títulos individuales en su carrera. Pegula se enfrentará a Rybakina en una semifinal el jueves, mientras que la número uno, Aryna Sabalenka, jugará contra Elina Svitolina en la otra. Swiatek, una cuatro veces campeona de Roland Garros y quien ha ganado el Abierto de Estados Unidos y Wimbledon, intentaba convertirse en la undécima mujer en completar un Grand Slam en su carrera.

Pegula is teaching then tennis at this point...



Anisimova was clearly fuming uD83DuDE2C

Cold handshake pic.twitter.com/kg7Ail8Cqi — SiscoEyeballs (@sisco_iT) January 28, 2026

Previamente, Pegula, de 31 años, también venció a Madison Keys, otra estadounidense y campeona defensora, en su partido anterior para avanzar a cuartos de final. Pegula busca su primer título de Grand Slam, mientras que Rybakina busca su segundo tras ganar Wimbledon en 2022. Rybakina y Pegula tienen un récord de 3-3 en los enfrentamientos directos.

Rybakina, que nació en Rusia pero representa a Kazajistán, rompió dos veces el set con su rival polaca y se adelantó 3-0. Sacó dos saques directos para ponerse 4-1, rompió en el sexto juego y terminó el partido con un saque directo. Ambos se enfrentaron cinco veces la temporada pasada.

"He estado esperando el momento en que pueda abrirme un poco", dijo sobre su aparición en semifinales. "Siento que realmente juego buen tenis aquí y me gustan las condiciones". Pegula dijo que sabía que Anisimova daría un paso adelante en el segundo set. "Sentía que podía ganar los intercambios y presionar sus saques", dijo Pegula. "Me dije a mí mismo que me volviera a poner el equipo enseguida. Tienes que ganar el tiebreak a menos que quieras ir a un tercer set y yo realmente no quería".

Anisimova reconoció la derrota ante Pegula

Fuente: Tribuna del Yaqui