Jude Bellingham reacciona a la derrota del Real Madrid en la Champions League: "Me siento horrible"

Ciudad de México.- Luego de haber estado entre las primeras posiciones durante toda la primera fase de la Champions League, el Real Madrid terminó siendo derrotado por el Benfica y con ello, perdieron la oportunidad de haber conseguido la clasificación directa a los octavos de final. Jude Bellingham, mediocampista del conjunto blanco, dejó en claro la decepción que hay dentro del grupo por haber sufrido un nuevo fracaso en menos de un mes.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa parecían haber encontrado el buen ritmo en LaLiga y solo dependían de ellos para clasificar a octavos, aunque su visita a Portugal se fue complicando con el correr de los minutos. El Benfica logró imponerse con marcador de cuatro por dos, incluyendo una anotación de su arquero Anatoli Trubin de último minuto para poder acceder a las rondas de playoffs en el último puesto.

Ante la dolorosa derrota, Bellingham admitió que el Benfica fue el justo vencedor del encuentro, pues demostró garra durante todo el compromiso, algo que el Real Madrid no pudo sostener a lo largo de los 90 minutos. "Han ganado todos los balones divididos y las cosas básicas que solemos hacer bien, como el talento que tenemos, que generamos de la nada; lo cierto es que en este partido no hemos sido capaces de sacarlo".

Obviamente, me siento horrible por perder de esta manera. Lo cierto es que no esperábamos hacer este tipo de partido; tenemos que volver a verlo, pero los goles que hemos concedido y las cosas que han pasado me dejan sin mucho que decir. No sé qué pensar, pero no tiene buena pinta".

Por último, señaló que desde adentro del equipo deberán cambiar su mentalidad en pocas horas, ya que ahora se enfocarán en LaLiga, donde se encuentran peleando por la primera posición, justo por detrás del Barcelona. "Tendremos que seguir manteniendo un enfoque mental diferente en los siguientes partidos".

El Real Madrid deberá esperar un par de días para conocer a su rival de los playoffs, el cual se definirá mediante un sorteo de la UEFA, el viernes 30 de enero. El conjunto español podría enfrentarse en un duelo de ida y vuelta contra el mismo Benfica o, en su defecto, tendrá por rival al Bodø/Glimt.

