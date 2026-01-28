Llueven críticas al Salón de la Fama tras exclusión de Bill Bilichick en su primer año

Canton, Ohio.- Es considerado uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos; ganó seis Trofeos Lombardi con los Patriots, dos como asistente de los Giants y tiene más anillos de Super Bowl que nadie en la historia de la NFL. Sin embargo, de alguna manera, Bill Belichick no es un miembro del Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional en la primera elección.

De acuerdo con un informe de ESPN divulgado el lunes, en el que citó cuatro fuentes no identificadas, Belichick no obtuvo los votos requeridos (al menos 40 de 50) por parte de los miembros de los medios y otros miembros del Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad.

I can’t be reading this right.



This has to be some knock-off Hall of Fame or something, it can’t be the actual NFL Hall of Fame.



There is not a single world whatsoever in which Bill Belichick should not be a First-Ballot Hall of Famer. https://t.co/OXhL1Sd4FM — JJ Watt (@JJWatt) January 27, 2026

Dicha noticia del desaire dejó atónitos a jugadores, entrenadores, aficionados y a cualquiera que haya visto el futbol americano. Patrick Mahomes lo calificó de "loco". LeBron James dijo que es "imposible, flagrante y, francamente, una falta de respeto".

El Salón de la Fama declinó hacer comentarios antes de que se anuncie su promoción de 2026 en los NFL Honors en San Francisco el 5 de febrero. Varios votantes revelaron inmediatamente que votaron por Belichick y algunos pidieron que quienes no lo hicieron lo dijeran públicamente.

Belichick y Brady dejaron un gran legado con los Pats

Armando Salguero, escritor senior de la NFL de OutKick y votante para el Salón de la Fama, fue quien presentó a Belichick en la reunión del subcomité del Salón que lo seleccionó para avanzar al cuerpo completo de selección de 50 miembros. Salguero presentó entonces a Belichick ante el comité pleno de seleccionadores en una reunión el 13 de enero. Está entre los votantes que eligieron a Belichick y están instando a los demás a que se revelen.

"Deberían identificarse como las personas que mantuvieron a Belichick fuera del Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional este año", escribió Salguero en su columna. "Lo digo aquí, y se lo diría a la cara. Sus votos hundieron las posibilidades de Belichick y avergonzaron al Salón de la Fama en el proceso".

Actualmente es entrenador en nivel colegial

"Hacen que todos los selectores queden mal, y no deberían esconderse detrás de su voto minoritario para protegerse a costa del grupo en general. Sé que es un grupo más amplio porque he hablado con muchos selectores desde nuestra reunión, y estuvieron de acuerdo con mi voto por Belichick".

El 'Spygate'

Salguero, que ha votado durante mucho tiempo para el equipo All-Pro de la AP y los premios de la AP NFL, dijo que el escándalo 'Spygate' mantuvo a Belichick fuera del Salón. Belichick fue implicado en un esquema de robo de señales durante la temporada 2007 y fue multado con 500 mil dólares después de que New England fuera sorprendido grabando señales defensivas de los New York Jets durante un partido.

"The NFL [lost] a lot of respect today."



Former Patriot @RealLoganRyan reacts to Bill Belichick not making the Pro Football Hall of Fame in his first time on the ballot. pic.twitter.com/UczQFTFU8G — NFL on CBS uD83CuDFC8 (@NFLonCBS) January 28, 2026

"Spygate fue la razón por la que varios selectores no pudieron votar por Belichick, porque sentían que manchaba sus historiales", escribió Salguero. En su presentación, Salguero dijo que señaló que Belichick tuvo un porcentaje de victorias más alto (.693 frente a .580) tras 'Spygate' y ganó tres Super Bowls y seis títulos de conferencia. Tuvo 14 temporadas con doble dígito de victorias y ganó más partidos de temporada regular tras ese escándalo que 22 de los 28 entrenadores del Salón de la Fama. "Esos hechos pueden haber cambiado la opinión de algunos sobre Belichick. Pero no cambió lo suficiente de ellos", escribió Salguero.

Belichick fue uno de los cinco finalistas al Salón entre entrenadores, contribuyentes y jugadores veteranos que no participaron en un partido en 2000 o antes. El propietario de los Patriots, Robert Kraft, fue el finalista como contribuyente, con Roger Craig, Ken Anderson y L.C. Greenwood como jugadores.

