NFL: Los Browns apuestan por Todd Monken para que sea su nuevo entrenador en jefe

Cleveland, Estados Unidos.- Los Cleveland Browns pusieron fin a la intensa búsqueda de un nuevo head coach, tras anunciar este miércoles que contrataron a Todd Monken, uno de sus antiguos coordinadores, para que sea el entrenador principal del equipo. De esta manera, Monken será el decimonoveno entrenador principal a tiempo completo de la franquicia, concluyendo una búsqueda de tres semanas.

Sustituye a Kevin Stefanski, que fue despedido el 5 de enero, un día después de que Cleveland terminara una temporada de 5-12. Este es su primer trabajo como entrenador principal en la NFL tras 11 años como asistente. Pasó las tres temporadas anteriores como coordinador ofensivo de Baltimore.

Coach Monken is an experienced and innovative offensive mind pic.twitter.com/PUFNUNkq4x — Cleveland Browns (@Browns) January 28, 2026

"Es un líder excepcional y tiene una visión clara para liderar nuestro equipo como un comunicador sólido que valora la confianza con sus jugadores, pero también la responsabilidad y la preparación. En el exhaustivo trabajo de referencia de nuestro comité sobre Todd, su compromiso con el desarrollo de los jugadores fue evidente, y su entrenamiento duro y directo es respetado por los jugadores y entrenadores con los que ha trabajado, poniendo a nuestro equipo en posición de triunfar mientras desarrolla a nuestros jugadores para maximizar sus talentos", dijeron los propietarios Dee y Jimmy Haslam en un comunicado.

Monken fue coordinador ofensivo de los Browns en el cuerpo técnico de Freddie Kitchens en 2019. Sin embargo, había un creciente sentimiento de que el coordinador defensivo Jim Schwartz había emergido como favorito, especialmente a medida que la lista de candidatos se reducía.

Schwartz ha sido el arquitecto de una de las mejores defensas de la liga en las últimas tres temporadas. Con él, Cleveland lideró la liga en defensa total en 2023 y fue cuarto esta temporada, ya que Myles Garrett logró 23 sacks y rompió el récord de la NFL en una sola temporada. Schwartz tiene contrato por una temporada más, pero se espera que busque otro lugar tras ser descartado.

Monken se quedó con el puesto

Fuente: Tribuna del Yaqui