Noqueador francés y actual campeón mundial de las 168 libras se perfila para enfrentar al 'Canelo'

Ciudad de México.- Este 27 de enero, en el ya tradicional 'Martes de Café', el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tuvo como invicto al pugilista invicto Christian Mbilli, quien fue designado por el organismo como el nuevo campeón mundial supermediano de las 168 libras.

Desde junio del 2025, el galo era poseedor del título interino y, tras el retiro como profesional del exmonarca Terence Crawford y la negativa de Hamzah Sheeraz por pelear por la corona absoluta, Mauricio Sulaimán optó por entregarle el cinturón verde y oro al noqueador.

Mi título mundial lo gané con trabajo, disciplina y mérito. Prometo redoblar la exigencia y el empeño, en los entrenamientos y en cada aspecto de mi vida, para defenderlo y recordar a todos por qué estoy en la cima", declaró el ahora flamante campeón de los supermedianos.

Christian Mbilli was present at Martes de Café ?uD83EuDD4A, where he shared his thoughts on becoming a world champion, his future plans, and winning the Fight of the Year uD83DuDD25uD83CuDFC6 pic.twitter.com/eHSuFnDbkT — World Boxing Council (@WBCBoxing) January 27, 2026

Ya con su nombre en los primeros planos, un viejo conocido del CMB entra a la conversación para intentar arrebatarle el fajín; se trata de Saúl 'Canelo' Álvarez, quien volverá a la actividad en septiembre, luego de haber caído el año pasado por el 'Bud' en una pelea donde fue despojado de todos sus cinturones.

Entendiendo que está en el camino una pelea contra el mexicano, Christian Mbilli no se achica; al contrario, en la conferencia de prensa mostró su admiración por el 'Canelo' y afirmó que para él sería un honor poder compartir el ring con el nacido en Jalisco.

"No tengo ningún mensaje para 'Canelo', pero lo admiro mucho por su carrera y espero enfrentarlo. Gané mi título mundial con trabajo duro, disciplina y mérito. Prometo redoblar mi exigencia y entusiasmo, en los entrenamientos y en todos los aspectos de mi vida, para defenderlo y recordar a todos por qué estoy en la cima", comentó Mbilli.

"Lograr esto fue mucho trabajo para mí, es haber cumplido un sueño y, aunque sé que muchos van a querer venir a quitármelo, estaré preparado. En mi división, están 'Canelo' y Jaime Munguía, que son grandes peleadores, y para mí sería un honor enfrentarlos", declaró el francés.

WBC has officially confirmed Christian Mbilli as WBC SuperMiddleweight champion of the world in an emotive press conference in Mexico City#martesdecafe @WBCBoxing @MbilliChristian #Ilovemygreenbelt pic.twitter.com/6lGgw6JlZN — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) January 27, 2026

Cabe destacar que en su más reciente combate Mbilli empató ante Lester Martínez, en la misma cartelera de Saúl Álvarez frente a Crawford. En esa ocasión, el galo y el nacido en Guatemala protagonizaron lo que fue una de las mejores peleas del año.

Fuente: Tribuna del Yaqui