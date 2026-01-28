Novak Djokovic reconoce que tuvo suerte para avanzar en el Abierto de Australia

Melbourne, Australia.- Perdiendo por dos sets y abajo en el tercero, la suerte pareció acompañar a Novak Djokovic después de que Lorenzo Musetti se retirara por una lesión en la pierna derecha, dejando el camino libre para el ganador de 24 títulos de Grand Slam avanzar a semifinales del Abierto de Australia.

Este resultado preparó también un encuentro en semifinales ante el dos veces campeón defensor, Jannik Sinner, quien se apuntó una victoria por 6-3, 6-4, 6-4 sobre el octavo cabeza de serie Ben Shelton en un partido nocturno que amplió su racha a 19 en Melbourne Park.

Djokovic, quien ha ganado diez veces el Abierto de Australia, Novak perdió los dos primeros sets de su cuarto de final 6-4, 6-3 el miércoles ante el quinto cabeza de serie Musetti, y luego perdió un break en el tercero cuando el italiano de 23 años se retiró. El veterano Djokovic, de 38 años y ganador de diez títulos en Australia, admitió que esta vez tuvo "suerte".

No era realmente la forma en que Djokovic quería coronar otro récord más, su victoria número 103 en Melbourne Park, una más que la anterior marca histórica de Roger Federer, pero aceptó cualquier camino para pasar a la siguiente ronda.

Musetti se quedó cerca de la victoria

Sinner reconoció que también tuvo suerte de seguir en el torneo, después de luchar contra calambres y tambalearse en su partido de la tercera ronda hasta que cerraron el tejado y volvió a la pista renovado. Los cuatro primeros cabezas de serie han llegado a las semifinales del cuadro masculino, mientras que el número 1 Carlos Alcaraz y el número 3 Alexander Zverev se enfrentarán en la otra semifinal.

Sinner será un duro rival para Djokovic

Sinner tiene una ventaja de 6-4 en los enfrentamientos directos con Djokovic, pero ha ganado los últimos cinco. Esa secuencia incluye semifinales en el Abierto de Australia 2024 y en Roland Garros y Wimbledon el año pasado. Fue la semifinal aquí hace dos años la que impulsó a Sinner hacia su primer título importante.

"Te mejora como jugador y como persona", dijo Sinner sobre sus partidos con el gran tenista. "Seguimos teniendo suerte de tener a Novak aquí jugando un tenis increíble a su edad. Con 24 años, tengo suerte de tener a alguien como él delante de mis ojos y espero poder aprender algo. Siento que cada día, cada vez que juega, puedo aprender algo sobre él".

