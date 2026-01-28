Otro fracaso: Real Madrid cae ante el Benfica y tendrá que disputar el playoffs de la Champions League

Ciudad de México.- Cuando parecía que el Real Madrid había retomado el buen ritmo, se sumó otro fracaso más a la lista reciente, pues fueron derrotados por el Benfica y ahora tendrán que disputar la ronda de los playoffs de la Champions League. El conjunto español estaba en los puestos de clasificación a los octavos de final, por lo que haber conseguido el empate les bastaba para permanecer entre los ocho mejores.

El cuadro lusitano fue quien se impuso desde los primeros instantes, pues fue quien generó mayores oportunidades de peligro; al minuto 15, el silbante central marcó un penal a favor del Benfica tras una supuesta falta de Jude Bellingham, aunque luego de una extensa revisión en el VAR, la decisión fue revertida. Thibaut Courtois se convirtió en figura durante la primera mitad, ya que tuvo que intervenir en un par de ocasiones para evitar los goles rivales.

Justo en la media hora de juego, apareció Kylian Mbappé para inaugurar el marcador de un cabezazo, cerrando al segundo palo tras un centro preciso de Raúl Asencio. El festejo les duró poco a los de blanco, pues solo seis minutos después llegó el empate, con un feroz contragolpe que terminó coronando Andreas Schjelderup; cuando parecía que la primera parte finalizaría en empate, Vangelis Pavlidis marcó el dos por uno desde la vía penal.

Con la obligación de remontar, el Real Madrid se lanzó al ataque, aunque fue esa misma estrategia la que lo terminó condenando, pues, de nueva cuenta, un contragolpe de los locales abrió la puerta para el segundo tanto de Schjelderup. El descuento del Madrid fue inmediato con un Mbappé que anotó su doblete a centro de Arda Güler.

El encuentro se tornó en un ida y vuelta, el cual se terminó sentenciando en los minutos finales; en el tiempo agregado de la segunda mitad, el Real Madrid se quedó con nueve jugadores, luego de que Asencio y Rodrygo vieran la doble tarjeta amarilla por protestar la misma jugada. En un final digno de película, Anatoli Trubin, arquero del Benfica, fue quien marcó el gol final definiendo de cabeza, causando el furor de sus compañeros.

Ahora, el Real Madrid tendrá que esperar al sorteo que se celebrará el próximo viernes, 30 de enero, para conocer al que será su rival en el repechaje. Los dirigidos de Álvaro Arbeloa podrían enfrentar al propio Benfica o al Bodø/Glimt, con fecha aún por definir.

Este viernes conoceremos a nuestro rival en el playoff de la Champions: Bodø/Glimt o Benfica.

