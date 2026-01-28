Patricio O'Ward confía en que la IndyCar Series llegará a México en la temporada 2027

Ciudad de México.- Patricio O'Ward ha sido uno de los mayores impulsores para que la IndyCar Series regrese a tierras aztecas luego de varios años sin programar una carrera en México. A pesar de que no se ha podido lograr, el regiomontano señaló que las conversaciones con los directivos de la categoría han avanzado en los últimos meses y para la temporada 2027, espera que sea incluida en el calendario.

'Pato' comenzó las negociaciones desde hace un par de años y la IndyCar estuvo cerca de incluir a México en la campaña del 2026, aunque la sobrecarga de eventos deportivos en el país por la Copa del Mundo 2026 terminó declinando la opción de tomar el Autódromo Hermanos Rodríguez. En cambio, se decidió por programar el Gran Premio de Arlington en el mismo fin de semana que se tenía proyectado para la carrera en la CDMX.

INDYCAR today announced an update on its 2026 schedule, confirming Autódromo Hermanos Rodríguez will not be part of next season’s calendar.



For more details, including perspective from CEO Mark Miles and Pato O’Ward, read below. — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) September 13, 2025

En la gira de medios previa a que inicie la temporada 2026 de la categoría, el piloto mexicano manifestó de manera enérgica la necesidad de que la IndyCar Series regrese a México, pues es uno de los mercados más importantes para la categoría. "Esperemos que eso ya no sea la causa del 2027, ya mismo poder tener una carrera en Ciudad de México o en Monterrey o realmente donde sea en México".

Todos pensamos lo mismo PatouD83EuDD7A



El piloto azteca Patricio O'Ward lamenta que México no esté en el calendario de la IndyCar en 2026uD83DuDD25uD83CuDDF2uD83CuDDFD



uD83DuDCF7EFE pic.twitter.com/W1qi1S9A6u — XEU Deportes (@xeudeportesmx) January 27, 2026

La IndyCar Series jamás ha pisado México como tal, pues en la última incursión que tuvo por el país, aún era conocida como la Champ Car World Series en el 2007. El Gran Premio Tecate se utilizó para dar fin a la campaña de dicho año, celebrándose en el Autódromo Hermanos Rodríguez y teniendo como ganador a Sébastien Bourdais.

Sobre la temporada que afrontarán, O'Ward señaló que la competencia con Alex Palou, actual campeón de la categoría, será aún más intensa que lo ocurrido en el año anterior, por lo que estarán obligados a no cometer algún error. "Es un campeonato muy competitivo. Creo que él y Ganassi lo han hecho parecer muy fácil. No podemos permitirnos pequeños deslices".

La IndyCar Series 2026 mostrará la bandera verde el 1 de marzo durante el Gran Premio de San Petersburgo; el calendario comprende 17 fechas a lo largo del año y dará fin con el GP de Laguna Seca, en Monterey, California, el 6 de septiembre. Luego de finalizar su participación en Estados Unidos, O'Ward se integrará a McLaren, donde se desempeñará como piloto de reserva.

#Deportes | De regreso a la Fórmula 1; Patricio O'Ward es confirmado como piloto de McLaren para el 2026 uD83DuDE4CuD83CuDFCE?https://t.co/nx4RJPO0bV — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 15, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui