Pumas UNAM estaría cerca de concretar el fichaje de Uriel Antuna para el Clausura 2026

Ciudad de México.- Luego de las vastas contrataciones que realizaron en la ventana invernal de fichajes, los Pumas UNAM estarían cerca de concretar una firma más, la cual llegará a reforzar su ataque durante el Clausura 2026. La nueva incorporación para el equipo capitalino es Uriel Antuna, jugador que milita con Tigres UANL y que acumula amplia experiencia con la Selección Mexicana.

El extremo por derecha ha tenido muy pocas oportunidades en cancha con el conjunto regiomontano, ya que durante el Apertura 2025, fue utilizado solamente durante nueve compromisos, los cuales no los supo fructificar y terminó sin anotaciones ni asistencias en poco más de 100 minutos. Esta misma tónica continuó con la Liguilla correspondiente, ya que solo fue requerido en dos partidos, aunque su actividad fue escasa.

Tigres continuó con su preparación de cara a la jornada 4 del Clausura 2026, donde Guido Pizarro probó el cuadro titular que usará contra el León FC, aunque Antuna trabajó apartado del grupo en las instalaciones del CET. Tras no haber entrado en los planes de los felinos, el futbolista mexicano habría pedido su salida, la cual se prolongó por un par de semanas.

uD83DuDEA8 Uriel Antuna se va a Pumas en venta definitiva uD83DuDEA8 pic.twitter.com/0HNNvJVkof — Willie González (@WillieGzz) January 28, 2026

La información recabada por medios especializados indica que dicha transacción será una compra definitiva por los derechos del jugador, quien llegará a los Pumas con un contrato de largo plazo y su sueldo anual rondará los 2 millones de dólares de acuerdo a Transfermarkt. Este se convertirá en el quinto equipo de la Liga MX para el atacante, luego de su paso por el Santos Laguna, Chivas del Guadalajara y el Cruz Azul, además de los Tigres.

Se considera que Antuna pudiera viajar a la CDMX para ser sometido a las pruebas médicas pertinentes y hacer oficial la firma en las próximas horas y tener su potencial debut con la playera auriazul durante este mismo fin de semana. En el Clausura 2026, Uriel solo ha disputado 64 minutos en dos compromisos.

uD83DuDEA8Uriel Antuna es nuevo refuerzo de Pumas. Todos los detalles, aquí. ??https://t.co/iX6XHADNXU pic.twitter.com/Yiwnw41gUt — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 28, 2026

A esta nueva incorporación a los Pumas se unirán la de Juninho Viera y otros elementos que llegaron para reforzar la plantilla y buscar regresar a los planos estelares, luego de perderse las últimas Liguillas. Al momento, el equipo universitario se encuentra en la sexta posición de la tabla y, aunque se mantiene invicto, su rendimiento no ha sido el esperado.

Fuente: Tribuna del Yaqui