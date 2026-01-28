Regresó el campeón de la F1: Lando Norris y McLaren iniciaron actividades en la pretemporada 2026

Ciudad de México.- El vigente campeón de la Fórmula 1 regresó a las pistas, luego de que Lando Norris dio inicio a las actividades de McLaren en el Circuito de Barcelona-Catalunya, sede de la pretemporada 2026 de la categoría. El piloto británico salió a pista con el nuevo monoplaza para completar sus primeros kilómetros y lució el número 1, distintivo que lo acredita como monarca de la temporada anterior.

McLaren era una de las pocas escuderías que aún no había tenido actividad en las sesiones previas, ya que el equipo optó por desarrollar un plan de trabajo enfocado en los últimos tres días del ejercicio privado en el trazado catalán. Las otras escuderías pendientes son Aston Martin, que tiene previsto participar únicamente jueves y viernes, además de Williams, conjunto que no verá acción debido a retrasos en el desarrollo de su monoplaza.

Rolling out the MCL40 for the first time EVER! uD83DuDE0FuD83CuDF7F pic.twitter.com/9DKhbrpICf — McLaren Mastercard Formula 1 Team uD83EuDDE1 (@McLarenF1) January 28, 2026

De acuerdo con reportes surgidos en el paddock, Norris salió a pista durante la sesión matutina del miércoles 28 de enero para realizar la primera vuelta de instalación, procedimiento que se lleva a cabo a velocidad moderada con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de los sistemas del auto antes de aumentar el ritmo.

McLaren buscará refrendar los títulos obtenidos la temporada pasada, luego de conquistar de manera consecutiva el Campeonato de Constructores. En lo individual, Norris intentará conseguir el bicampeonato tras imponerse a Max Verstappen en una cerrada definición que se resolvió por apenas dos puntos.

Watching the MCL40 on track for the first time like a proud parent uD83EuDDE1 pic.twitter.com/vr765kTMfR — McLaren Mastercard Formula 1 Team uD83EuDDE1 (@McLarenF1) January 28, 2026

Mercedes volvió a la actividad

Luego de perder el segundo día de pruebas debido a las intensas lluvias que afectaron la zona del autódromo, Mercedes regresó a la pista con George Russell al volante. Aunque las sesiones se desarrollan a puerta cerrada, diversos medios especializados han señalado que la escudería alemana ha mostrado el mejor rendimiento hasta el momento, marcando tiempos competitivos frente al resto de los equipos.

Las actividades en el Circuito de Barcelona-Catalunya continuarán hasta el viernes 30 de enero, antes de una semana de receso. Posteriormente, los monoplazas se trasladarán al Circuito de Bahréin para realizar dos periodos adicionales de pruebas, los cuales sí serán abiertos al público.

GR in the hot seat uD83DuDE2E?uD83DuDCA8 pic.twitter.com/FXcaclgrB6 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 28, 2026

