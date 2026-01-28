Se complica el campeón: PSG empata con el Newcastle y tendrá que ir a los playoffs de la Champions

Ciudad de México.- El Paris Saint-Germain y el Newcastle se enfrentaron en la última jornada de la primera fase de la Champions League con la clasificación en juego para ambos, ya que los dos conjuntos necesitaban la victoria para avanzar de manera directa a los octavos de final. Luego de 90 minutos sin demasiada claridad ofensiva, el marcador finalizó en uno por uno, enviando a los dos equipos a la zona de los playoffs.

En los primeros instantes, parecía que el PSG conseguiría una victoria contundente, aunque se fueron desdibujando conforme avanzaba el encuentro. Apenas en un minuto de juego, el conjunto parisino tuvo la primera clara luego de que le pitaran un penal por un derribo a Lewis Miley; Ousmane Dembelé fue el encargado de cobrar la pena máxima, pero Nick Pope adivinó el disparo y evitó el primer tanto de la jornada.

El ataque del Paris Saint-Germain no cesó y, con la determinación de ponerse adelante en el marcador, bastaron solo ocho minutos para poner a gozar el Parque de los Príncipes. Los locales encabezaron un contraataque vertical, el cual terminó con el tanto de Vitinha; el portugués recibió el balón en la media luna del área y, luego de amagar a un rival, puso su disparo pegado al poste más lejano.

uD83CuDDF5uD83CuDDF9 ¡VITINHA NO FALLA! La estrella del PSG le pega desde fuera del área y la clava al fondo.



PSG está derrotando al Newcastle. ?#ChampionsLeague pic.twitter.com/P3GTrUSIUY — FOX (@somos_FOX) January 28, 2026

Con el correr del tiempo, el Newcastle pasó de evitar las anotaciones rivales con Pope como su máxima figura a comenzar a generar oportunidades de peligro y, cuando todo indicaba que el PSG se iría a los vestidores con la ventaja en el marcador, cayó la anotación de los visitantes. En la última jugada de la primera mitad y tras una serie de recentros, Joe Willock puso el uno por uno.

uD83DuDE1B Joe Willock deja en silencio el Parque de los Príncipes.



Ley del fútbol, doble toque en el área, es gol. uD83DuDE09#ChampionsLeague pic.twitter.com/IfzSE7TDPU — FOX (@somos_FOX) January 28, 2026

En la parte complementaria, el PSG mostró una versión distinta, en la que no pudieron volver a tener posesiones prolongadas y, en cambio, las oportunidades más claras las tuvieron los ingleses. Anthony Gordon pudo poner adelante al Newcastle, pero terminó errando su disparo con el arco prácticamente vacío.

Con el empate, ambos equipos cayeron hasta el puesto 11 y 12, por lo que ahora deberán esperar al sorteo para conocer a su rival, el cual saldrá de entre el Mónaco y el Qarabag. En caso de que el PSG logre avanzar en las rondas de repechaje, se tendría que enfrentar al Barcelona en los octavos de final de la Champions League.

Nuestros parisinos terminan 11.º al final de esta fase de liga. Se enfrentarán al AS Mónaco o al Qarabag FK.



uD83DuDCC6 Partido de ida fuera de casa (17 o 18 de febrero), luego partido de vuelta en el Parc des Princes (24 o 25 de febrero).#UCL pic.twitter.com/mR5SlmHzFc — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) January 28, 2026

