Trabuco: Tatis y 'Vlad Jr.' encabezan la lista de Dominicana para el Clásico Mundial

Santo Domingo, República Dominicana.- República Dominicana se perfila como el favorito a levantar la corona del Clásico Mundial de Beisbol, pues cuenta con un auténtico trabuco, donde cada uno de sus peloteros son estrellas en el mejor diamante del mundo: la MLB.

Desde hace unas semanas se dio a conocer que cuatro figuras de MLB estarán con la escuadra: Fernando Tatis Jr., Oneil Cruz, Cristopher Sánchez y Sandy Alcántara. Mientras que este miércoles 28 de enero otro jugador de renombre alzó la mano, se trata de la primera base de los Toronto Blue Jays, Vladimir Guerrero Jr.

La Federación Dominicana de Beisbol fue quien anunció que esos cinco jugadores representarán a la República Dominicana en el evento más importante. Cabe destacar que dicha selección iniciará su participación en el Grupo D el 6 de marzo contra Nicaragua en el loanDepot park en Miami.

En el caso de Fernando Tatis, viene de su tercera temporada siendo convocado al Juego de Estrellas con los San Diego Padres. Este 2025 culminó con 25 cuadrangulares y 32 bases robadas, la tercera campaña con cifras de 25-25 en su trayectoria dentro de las mayores.

Por otra parte, Cruz empalmó 20 jonrones y empató en el liderato de la Liga Nacional con 38 robos para los Pittsburgh Pirates. Igualmente, estableció un récord en la era de Statcast para el batazo más fuerte de 122.9 millas por hora el pasado 25 de mayo.

Pero sin duda alguna, quien llegará encendido es 'Vlad Jr.', debido a que acaba de tener una de las mejores temporadas de su carrera; fue a su quinto Juego de Estrellas consecutivo y fue pieza importante para poner a los Toronto Blue Jays hasta el Juego 7 de la Serie Mundial.

El quisqueyano Guerrero dejó números de .292 con 23 jonrones y OPS de .848 en la campaña regular, y luego bateó .397 con ocho metrallazos y un OPS de 1.289 en la postemporada, cifras que lo colocarían como candidato a ganar el MVP, pero los de Canadá no lograron quedarse con la corona.

Mientras que otro de los nombres a seguir es el de Alcántara, quien es un exganador del Premio Cy Young y dos veces convocado al All-Star Game. Aunque el as de los Miami Marlins tuvo un regreso con altibajos tras una cirugía Tommy John en el 2025, empieza a recuperar su ritmo.

