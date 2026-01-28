Yaquis de Obregón y Naranjeros de Hermosillo surten de talento a la Serie del Caribe 2026

Ciudad Obregón, Sonora.- Será este domingo 1 de febrero de 2026 cuando arranque de manera oficial la Serie del Caribe 2026 en Guadalajara, donde por primera vez en más de cuatro décadas la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) contará con dos representantes: Charros y Tomateros.

Ambos clubes presentaron su convocatoria el martes, y aunque respetaron la base de peloteros con la que llegaron a la final, tanto el campeón de la LAMP como el subcampeón se reforzaron con figuras de los Yaquis de Ciudad Obregón y los Naranjeros de Hermosillo.

La Tribu en acción

Los de Cajeme tuvieron una destacada fase regular, donde lograron terminar en segundo lugar, y aunque cayeron en la primera ronda de playoffs, el gran momento que vivieron algunos de sus jugadores dio resultados, al ser llamados cinco elementos a la Serie del Caribe.

Los Charros, que jugarán como México Rojo en la competencia, llamaron al experimentado capitán Juan Carlos Gamboa y al receptor Santiago Chávez. En el caso del 'Haper', ya sabe lo que es representar al país en la Serie del Caribe, debido a que ha sido seleccionado en repetidas ocasiones. Mientras que Chávez fue tomado como refuerzo por Charros y se convirtió en el hombre de confianza de Gil.

Mientras que México Verde llamó a otros tres Yaquis; Odrisamer Despaigne, quien es una garantía en el montículo y viene de ser nominado a mejor pitcher del año; el otro refuerzo es el cañonero mexicano Víctor Mendoza, que a pesar de que no vivió su mejor año, su calidad en el diamante está más que comprobada. Mientras que Allen Córdoba igualmente se coló a la vista, luego de ser parte del grupo de jugadores con el que Tomateros de Culiacán llegó a la final.

Nación naranja

A su vez, Naranjeros de Hermosillo igualmente contará con cinco representantes en el torneo más importante del Caribe. El jonronero Willie Calhoun, Luis Márquez y el relevista del año Matt Foster fueron solicitados por el manager mexicano Benjamín Gil.

Calhoun destacó con el madero al ser uno de los mayores jonroneros del año, registrando 11 vuelacercas, por lo que imprimirá gran potencia a la ofensiva de Charros. Mientras que el nivel que muestran Márquez y Foster en el bullpen no es discutible, siendo dos de los mejores brazos de todo el circuito invernal.

Por otra parte, México Verde, comandado por Lorenzo Bundy, llamó a dos de los mexicanos más destacados de la actualidad: el estelar lanzador abridor Wilmer Ríos y el shortstop Jasson Atondo. Ríos fue uno de los candidatos al trofeo Pitcher del Año de la LAMP; tuvo marca de 7-3. Por su parte, Jasson Atondo, campeón de bateo de la temporada 2024-2025 de la LAMP, tuvo un promedio de bateo de .311, por lo que serán de gran ayuda para que Tomateros busque levantar el trofeo y arruinar la fiesta en el Panamericano.

Tres Naranjeros estarán con Gil

Fuente: Tribuna del Yaqui