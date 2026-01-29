¿Alarmas en Cadillac? Sergio Pérez advierte sobre los problemas del monoplaza durante la pretemporada

Ciudad de México.- Cadillac pudo completar con éxito los test de pretemporada 2026, celebrados en el Circuito de Barcelona-Catalunya, su primer paso oficial de cara a su debut en la Fórmula 1 en los próximos meses. Sergio Pérez, piloto que comandó las actividades en tierras catalanas, destacó sobre los inconvenientes que enfrentaron, aunque apuntó que quedan con buenas sensaciones generales.

'Checo' fue quien tuvo mayor actividad en la pista de Montmeló, ya que pilotó el monoplaza de la escudería en diferentes sesiones, llegando a acumular 86 giros en total, una marca impuesta solo en la jornada del jueves, 29 de enero. Pérez Mendoza registró 1:21,024 en su mejor cronómetro y, aunque quedó a una diferencia considerable de George Russell, presentaron un buen avance con respecto a lo mostrado en su primera sesión.

#Deportes | 'Checo' Pérez cierra la actividad de Cadillac en los test de pretemporada 2026 en Barcelona uD83CuDFCE?uD83DuDE4Chttps://t.co/lqgjz0aPxk — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 29, 2026

Sobre su vasta acción en Barcelona, el mexicano destacó que fue el día en que mayor comodidad ha sentido al mando del monoplaza de Cadillac, destacando la valiosa información que el equipo pudo recabar durante las tandas largas. "Fue un día mucho mejor. Rodamos mucho, hicimos muchas pruebas y recopilamos mucha información; creo que era exactamente lo que necesitábamos hoy".

Aun así, Sergio afirmó que presentaron múltiples problemas con la unidad de potencia y otros componentes, aunque relató que los test de pretemporada son el momento justo para que los imperfectos salgan a la luz y se puedan solucionar de cara al primer Gran Premio del año. "Todavía estamos enfrentando algunos problemas, lo cual es genial".

Creo que tener estos problemas es genial, porque significa que aquí están pasando cosas y que tenemos mucho trabajo por delante, sobre todo siendo un equipo nuevo. Así que, sí, son tiempos emocionantes".

Por último, el mexicano confirmó que su compañero de equipo, Valtteri Bottas, será el encargado de pilotar el monoplaza para la sesión del viernes 30 de enero, por lo que él volverá a las pistas hasta las siguientes sesiones de pretemporada, las cuales se llevarán a cabo en el Circuito de Bahréin del 11 al 13 de febrero.

uD83CuDDF2uD83CuDDFD Imágenes de Checo Pérez con el Cadillac hoy en Montmeló#F1 #F1Testing pic.twitter.com/8c5v2ZZmwd — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) January 29, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui