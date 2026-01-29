América se mueve en el mercado: Raphael Veiga llega y uno de sus delanteros pasaría a Tigres UANL

Ciudad de México.- Las Águilas del América se encuentran cerca de cerrar el fichaje de Raphael Veiga, centrocampista brasileño que llegaría a Coapa con la misión de reforzar un ataque que ha dejado dudas en el arranque del Clausura 2026. Ante la inminente llegada del sudamericano, el club tendría que liberar una plaza de No Formados en México (NFM), y el sacrificado apuntaría a ser Rodrigo Aguirre.

La directiva 'azulcrema' analizó distintas opciones para fortalecer el mediocampo, zona que quedó debilitada tras la salida de Diego Valdés en junio del 2025. Luego de negociaciones prolongadas, la balanza se habría inclinado por Raphael Veiga, quien, a falta de confirmación oficial, llegaría a préstamo por un año y como se acostumbra en estos acuerdos, incluiría una opción de compra incluida.

uD83DuDEA8América llegó a un principio de acuerdo para fichar a Raphael Veiga, de Palmeiras. #TratoHecho ??https://t.co/KQRQzzZ9fe pic.twitter.com/fjazB390d2 — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 29, 2026

El ‘Búfalo’, la posible baja del América

Con la necesidad de abrir espacio en el cupo de extranjeros, los altos mandos del América habrían tomado la decisión de darle salida a Aguirre, delantero uruguayo que llegó al club en 2024 y tiene contrato vigente hasta junio de 2027. El ‘Búfalo’ suma 58 partidos con la camiseta 'azulcrema', en los que ha marcado 16 goles y aportado una asistencia, números que han despertado el interés de varios equipos de la Liga MX.

América uD83EuDD85



DE ÚLTIMA HORA



@espnsutcliffe reportó hace unos momentos en Enfocados que el uruguayo Rodrigo “Búfalo” Aguirre sería el Jugador No Formado en México (NFM) que saldría del Nido para abrir la plaza del brasileño Raphael Veiga.



Información en desarrollo.@ESPNmx pic.twitter.com/eEEprrWrz9 — León Lecanda uD83EuDD81 (@Leonlec) January 29, 2026

De acuerdo con reportes del periodista Vladimir García, Tigres UANL aparece como uno de los principales candidatos para hacerse de los servicios del atacante sudamericano. Por petición expresa de Guido Pizarro, las negociaciones se estarían acelerando con la intención de cerrar la operación en el corto plazo. El estratega felino habría quedado convencido de la potencia física y presencia ofensiva que Aguirre podría aportar al conjunto regiomontano, cualidades que considera clave para dar el salto definitivo tras quedarse cerca del título en el torneo anterior.

La llegada de Aguirre a Tigres se perfila como una venta definitiva, uno de los puntos que la directiva universitaria se encuentra evaluando, ya que el monto de la operación superaría los dos millones de dólares, de acuerdo con el portal Transfermarkt. Además, el club regiomontano tendría que resolver el tema de las plazas de extranjeros, lo que podría derivar en la salida de Nicolás Ibáñez.

uD83DuDEA8EL BÚFALO, AL NORTE… uD83EuDDACuD83CuDDFAuD83CuDDFE

Confirmado: El Búfalo Aguirre sale del Club América para fichar por Tigres @record_mexico



uD83EuDD85Las Águilas liberan así la plaza para Raphael Veiga uD83CuDDE7uD83CuDDF7



uD83DuDC2FPizarro pidió al atacante charrúa y el proyecto felino le gustó mucho a Aguirre



uD83DuDC4BBuscan acelerar… pic.twitter.com/AtaUEFcv01 — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) January 29, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui