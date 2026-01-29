América se queda sin entrenador: Este miembro del cuerpo técnico tendría los días contados

Ciudad de México.- El sábado 31 de enero de 2026, Paulo Víctor vivirá su último partido como integrante del cuerpo técnico de André Jardine, ya que tendría todo acordado para guiar a la Selección de Brasil para el proceso olímpico. De acuerdo con prensa especializada, el entrenador se despedirá en el compromiso de la Jornada 4 del Clausura 2026, en el que Club América se medirá al Necaxa en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

De acuerdo con información filtrada por Mediotiempo, el auxiliar brasileño ya habló con la directiva y jugadores para explicarles la situación, confirmando que el sábado será el último en el banquillo del conjunto azulcrema. El citado medio reveló que la propuesta por parte de la Confederación Brasileña de Futbol viene desde noviembre del 2025, por lo que notificó a Jardine sobre esta posibilidad, quien le solicitó esperar al inicio del Clausura 2026 para el armado del plantel.

La relación entre André Jardine y Paulo Víctor surgió desde los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en donde ambos alcanzaron la medalla de oro con Brasil Sub 23. Posteriormente, Paulo se reencontró con su compañero cuando esté convirtió en el director técnico de Las Águilas, siendo pieza clave para alcanzar la hazaña en el tricampeonato de Liga MX. La única pausa que existió en su relación laboral fue cuando Jardine dirigió al Atlético de San Luis.

En cuanto al posible reemplazo de Paulo Víctor, André Jardine buscará un auxiliar técnico brasileño para completar su cuerpo técnico para lo que resta del Clausura 2026, torneo que ha comenzado con mal paso para el club de Coapa, el cual registra solamente dos puntos, producto de dos empates y una derrotas, sin registrar aún goles a favor. Mientras eso sucede, Raúl Rodrigo Lara estaría fungiendo como auxiliar institucional del Club América.

El reportero y corresponsal de ESPN, León Lecanda, informó que la oferta de Paulo Victor Rodrigues Gomes es para dirigir a la Selección Sub 21 de su natal Brasil. Rodrigues Gomes se había convertido en el elemento de mayor confianza dentro del cuerpo técnico de André Jardine, por lo que salida podría significar un duro revés en la dirección técnica de la escuadra capitalina.

Fuente: Tribuna del Yaqui