Aryna Sabalenka va a su cuarta final consecutiva en Australia; enfrentará a Rybakina

Melbourne, Australia.- La número uno del ranking mundial de la WTA, la bielorrusa Aryna Sabalenka hizo valer su jerarquía para imponerse a la ucraniana Elina Svitolina 6-2, 6-3 este jueves para acercarse a una victoria de su tercer título del Abierto de Australia en los últimos cuatro años.

Como ya es costumbre entre ucranianos y jugadores de Rusia y Bielorrusia, no hubo apretones de manos en la red. Tampoco hubo foto de grupo antes del partido. Sabalenka es la tercera mujer en la era Open en alcanzar cuatro finales consecutivas de individuales en el Abierto de Australia, después de Evonne Goolagong Cawley y Martina Hingis.

The moment Aryna Sabalenka reached her 4th consecutive Australian Open final.



This woman has reached the final of every single Grand Slam played on a hard court since Australian Open 2023.



That’s SEVEN straight hard court finals.



What a player. uD83DuDC05



pic.twitter.com/DYBEO1QTlM — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 29, 2026

"Es un logro increíble, pero el trabajo aún no está terminado", dijo una emotiva Sabalenka en su entrevista televisiva en la cancha. "He estado viendo su partido, (Svitolina) estaba jugando increíble. Sentí que tenía que intervenir y ponerle toda la presión posible. Me alegro de que el nivel estuviera ahí. Creo que jugué un gran tenis". Con su triunfo, quedó lista la revancha de la final de 2023 contra Elena Rybakina cuando la quinta cabeza de serie eliminó a la número 6 Jessica Pegula 6-3, 7-6 (7) en la segunda semifinal.

Sabalenka busca un tercer título en Australia

Su duelo de semifinales fue mayormente de un solo lado hasta que Rybakina consiguió un punto de partido. La campeona de Wimbledon 2022 falló tres bolas de partido en el saque de Pegula y luego le quebraron dos veces mientras servía durante el partido. Pegula reaccionó y tuvo dos bolas de set en el desempate, pero no pudo convertir, y Rybakina finalmente lo aseguró 29 minutos después de su primer punto de partido.

Rybakina será la rival en la final

"Muy, muy estresante", dijo Rybakina. Admitió haber tenido recuerdos del Open 2024, cuando perdió el desempate femenino más largo de la historia en un Grand Slam ante Anna Blinkova por 22-20 en una derrota en tres sets. "Estoy orgullosa sin importar la situación. Se puso muy ajustado, me quedé ahí", dijo sobre la victoria ante Pegula. "Luchaba por cada punto".

Por primera vez en el Abierto de Australia en 56 años, las cuatro jugadoras llegaron a semifinales sin perder un set y Sabalenka y Svitolina comenzaban la temporada con una racha de 10 victorias consecutivas tras títulos en eventos de preparación.

Fuente: Tribuna del Yaqui