Charros y Tomateros ya sudan los colores de México: Inician los entrenamientos de la Serie del Caribe

Guadalajara, Jalisco.- A tan solo días para que se cante "playball" y se ponga en marcha la edición 2026 de la Serie del Caribe, ya los dos equipos de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) que representarán al país, tuvieron su primera sesión de entrenamiento en el Estadio Panamericano.

Los primeros en saltar al terreno de juego fueron los actuales campeones, Charros de Jalisco, que comandados por su manager Benjamín Gil se reunieron en el centro del diamante y volvieron a verse las caras, tras tener un fin de semana de festejos, luego de haber conquistado el campeonato de la LAMP.

Además de la base de peloteros con la que consiguieron el pase a la Serie del Caribe, en el primer día de entrenamientos también hicieron acto de presencia algunos de los refuerzos como Willie Calhoun, Luis Márquez y Leo Heras, quien llega como el mejor jugador de la temporada.

¡LOS CHARROS DE MÉXICO YA INICIARON PRÁCTICAS DE CARA A LA SDC JALISCO 2026!



Los refuerzos Willie Calhoun, Leo Heras y Luis Márquez ya están integrados con el equipo.

Calentamientos, ejercicios de estiramiento, práctica de bateo y jugadas defensivas fue lo que se vivió en esta primera sesión. Cabe destacar que, aunque ya se definieron los uniformes que utilizarán en el torneo, los flamantes bicampeones del beisbol invernal en México entrenaron con el uniforme de Charros.

México Verde

Por su parte, el otro representativo de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), los Tomateros de Culiacán, ya pisaron el Estadio Panamericano y no solo eso, también ya sostuvieron sus primeras actividades físicas con la indumentaria de México. Bajo la batuta del experimentado Lorenzo Bundy, el plantel realizó práctica de bateo, trabajo de defensa y sesiones de bullpen durante más de dos horas.

Al igual que con Charros, México Verde ya contó con sus refuerzos, donde destacan nombres como los de Faustino Carrera, Carlos Sepúlveda, Wilmer Ríos y el excampeón de bateo de la LAMP, Jasson Atondo. En total, el roster de los de la capital de Sinaloa para el Caribe está conformado por 28 peloteros, de los cuales 11 pertenecen a la base original que consiguió el boleto a la máxima fiesta del Caribe.

Entrenando con el orgullo de nuestros colores en el pecho y el guinda en la sangre.



Team México Guinda listo para la Serie del Caribe.

Será el próximo 1 de febrero, cuando tanto México Verde como México Rojo hagan su tan esperado debut de la Serie del Caribe, en el Estadio Panamericano, escenario que vivirá por segunda ocasión en su historia esta gran fiesta del 'Rey de los Deportes'.

