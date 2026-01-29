'Checo' Pérez cierra la actividad de Cadillac en los test de pretemporada 2026 en Barcelona

Ciudad de México.- Cadillac finalizó con éxito su participación en los test de pretemporada de la Fórmula 1 2026, llevados a cabo en el Circuito de Barcelona-Catalunya. El piloto mexicano, Sergio Pérez, fue quien se encargó de tener la mayor actividad en la pista, acumulando una gran cantidad de vueltas durante el primer ejercicio oficial de la escudería estadounidense, de cara a su debut en la categoría.

Al igual que en las jornadas anteriores, fue 'Checo' el elegido para salir a la pista de Montmeló, mientras que su compañero de equipo, Valtteri Bottas, solo giró durante el turno matutino del lunes, 26 de enero. Si bien los test iniciales se manejan con un amplio hermetismo, se reveló que Pérez Mendoza pudo acumular un total de 86 vueltas en el circuito para verificar la fiabilidad de los componentes.

The Special Edition livery right where it belongs uD83DuDE0D pic.twitter.com/NzSo0WMFFY — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 29, 2026

En reiteradas ocasiones, el mexicano comentó que los primeros días no se enfocarían tanto en lo que marcara el cronómetro, aunque los reportes extraoficiales indican que el monoplaza de Cadillac presentó una mejora de tiempo considerable. Sergio Pérez habría marcado una vuelta de 1:21,024, lo que los colocó en el puesto ocho de los mejores registros, aunque a más de cuatro segundos de diferencia de lo marcado por George Russell de Mercedes.

Cabe recordar que la F1 les permite a cada escudería participar durante tres de los cinco días de la pretemporada, máximo que ya fue alcanzado por Cadillac, por lo que ya no podrán salir a pista en la jornada restante. Ahora, tanto Pérez como Bottas volverán a pilotar el monoplaza hasta que la pretemporada se traslade al Circuito de Sakhir en febrero.

Productive day with the team.

Enjoyed putting in the laps and taking good steps forward.

Let’s keep pushing. uD83DuDCAA



Día productivo con el equipo.

Disfruté dar las vueltas y avanzar con buenos pasos.

Sigamos empujando uD83DuDCAA@Cadillac_F1 pic.twitter.com/g5xA0XnAjq — Sergio Pérez (@SChecoPerez) January 29, 2026

Aston Martin ya salió a pista

Tras perderse los primeros tres días, Aston Martin pudo tener su primera incursión con los monoplazas del 2026, aunque no pudieron completar el plan de trabajo que tenían contemplado. Lance Stroll apenas pudo concretar cuatro vueltas antes de que la unidad de potencia presentara un fallo y se detuviera en la última curva del circuito.

Luego de varias horas de trabajo, los mecánicos e ingenieros del equipo verde pudieron regresar el monoplaza a la pista, aunque se limitaron a realizar una vuelta de instalación, por lo que se espera que tengan una amplia participación en la última jornada de la pretemporada en tierras catalanas.

Taking to the circuit for the first time in 2026! uD83DuDC4A



Aston Martin's AMR26 in all its glory uD83EuDD29#F1 pic.twitter.com/AwHJjus15p — Formula 1 (@F1) January 29, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui