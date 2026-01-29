Diablos del Toluca vs Puebla EN VIVO; horarios y canales para VER la jornada 4 del Clausura 2026

Ciudad de México.- Luego de un parón de 10 días para darle cabida a los juegos de la Selección Mexicana, el Clausura 2026 reanudará sus acciones con los partidos correspondientes a la jornada 4 del certamen azteca. En ella, los Diablos del Toluca intentarán alargar su invicto, aunque para ello se meterán a la complicada cancha del Estadio Cuauhtémoc para medirse contra el Puebla FC.

Al momento, el conjunto mexiquense se encuentra en la segunda posición de la tabla, luego de haber conseguido un par de victorias y un empate, lo que les acumula un total de siete unidades luego de las tres jornadas disputadas. Los dirigidos por Antonio Mohamed se encuentran solo por detrás de las Chivas del Guadalajara, que también permanece invicto, aunque con tres triunfos en el mismo número de compromisos.

En su partido más reciente, el Toluca visitó a los Tigres de la UANL, uno de los compromisos más esperados del semestre, pues revivía la épica final en la que se definió el título del Apertura 2025. Lo que pintaba para ser un encuentro de alarido se terminó convirtiendo en un insípido empate en el que faltaron las oportunidades de peligro y finalizó sin haber registrado anotaciones por ninguna de las dos escuadras.

En contraparte, el Puebla tiene una realidad totalmente distinta a la de sus siguientes rivales, pues está en el puesto 14 con solo un triunfo y un par de derrotas, además de una diferencia de anotaciones negativa. Su último encuentro antes del parón de la liga fue ante el Cruz Azul, quienes salieron vencedores tras un solitario gol de José Paradela.

Horarios de Diablos del Toluca vs Puebla FC

Estadio: Estadio Cuauhtémoc, Puebla de Zaragoza

Fecha: Viernes, 30 de enero

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Azteca 7

La casa de 'La Franja' podría convertirse en factor, pues, como ya es conocido, el césped del Cuauhtémoc se encuentra en pésimas condiciones por la sobreprogramación de eventos deportivos en dicho inmueble. Inclusive, hace un par de días se anunció que el equipo femenino del Puebla tendría que usar una sede alternativa mientras el equipo de mantenimiento del equipo intentaba rehabilitar la cancha.

