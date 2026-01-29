Ellos impartirán la ley: La CBPC designa a los umpires que estarán en la Serie del Caribe

Guadalajara, Jalisco.- La Serie del Caribe 2026 ya tiene a quienes impartirán la ley dentro del terreno de juego en cada encuentro que se dispute dentro de la 68 edición de la justa beisbolera, misma que arranca este fin de semana en el Estadio Panamericano de Zapopan, Jalisco.

Este jueves, la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) anunció que un total de diez árbitros serán los encargados de aplicar el reglamento en la llamada Pequeña Serie Mundial que se disputará del 1 al 7 de febrero en la casa de los Charros, que en esta competencia jugará como México Rojo.

Jesús Michael Salazar es uno de los elegidos

El grupo de 'hombres de negro' está encabezado por cuatro árbitros procedentes de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), mientras que tres provienen de la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) y otros tres de la Liga de Beisbol Profesional de Puerto Rico Roberto Clemente (Lbprc).

Los representantes de la liga sede son Jesús Michael Salazar, Jesús Rubio, Sócrates Marín y Mario Villavicencio. Los tres primeros cuentan con experiencia previa en Series del Caribe y todos exhiben excelentes rendimientos tanto en la liga de su país como en otros eventos internacionales.

Por su parte, el trío de umpires dominicanos está encabezado por Félix Neón y Ricardo Capois, ambos con participaciones anteriores en el magno certamen del beisbol invernal caribeño, que se completa con Airton Quintero, quien también sobresale por la calidad de su trabajo en la liga quisqueyana. Por la parte de la Isla del Encanto, los seleccionados son Robert Núñez, Rubén Ramos y Kelvis Vélez, una terna que ya sabe lo que es impartir justicia en Series del Caribe y que ha visto acción en ediciones recientes del torneo en distintas sedes.

Félix Neón de Dominicana repite de nuevo en una serie

De todos ellos, el mexicano Jesús Michael Salazar, el dominicano Félix Neón y el puertorriqueño Robert Núñez estuvieron presentes en la pasada Serie del Caribe Mexicali 2025, donde siempre estuvieron a la altura de cada jugada, lo que les valió repetir en esta edición.

Este colectivo arbitral exhibe un destacado desempeño no solo en sus respectivas ligas, sino también en otros certámenes internacionales, incluidos circuitos del beisbol profesional en los Estados Unidos, por lo que se avizora que su labor en Jalisco 2026 estará a la altura de la calidad del torneo, tal como ha ocurrido en ediciones anteriores.

