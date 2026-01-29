Europa toca la puerta: Atacante de la Selección Mexicana puede estrenar equipo previo al Mundial 2026

Ciudad de México.- El futbol mexicano cuenta con varias jóvenes promesas que apuntan a dar el salto al plano internacional, con la Copa del Mundo 2026 como una vitrina clave para consolidarse con la Selección Mexicana y abrirse camino en el mercado europeo. Una de ellas es Obed Vargas, mediocampista del ‘Tricolor’, quien ya habría despertado el interés de diversos clubes del 'Viejo Continente' y podría concretar su fichaje en las próximas semanas.

Vargas, nacido en Anchorage, Alaska, se formó en la academia del Seattle Sounders, club que hasta el momento ha sido el único de su carrera. El centrocampista se incorporó al primer equipo en diciembre de 2021 y desde entonces se ha consolidado como una pieza habitual en la MLS. En total, suma 130 partidos oficiales, con ocho goles, 10 asistencias y 18 amonestaciones, acumulando cerca de 9 mil 900 minutos de actividad.

Obed Vargas uD83CuDD9A Lionel Messi.



Partido intenso entre @SoundersFC e @InterMiamiCF en la final de #LeaguesCup2025. pic.twitter.com/fFcW9RE9vX — MLS Español (@MLSes) September 1, 2025

El nombre de Obed Vargas también ha estado en el radar de clubes de la Liga MX, siendo el América el equipo que más se acercó a una posible negociación. Ante una eventual salida de Álvaro Fidalgo, la directiva de Coapa sostuvo acercamientos con los representantes del jugador; sin embargo, no se presentó una oferta formal. De acuerdo con reportes extraoficiales, el juvenil optó por descartar cualquier opción que no proviniera del futbol europeo.

#Deportes | ¿Llegará a la Liga MX? Joya mexicana de la MLS confirma acercamiento con las Águilas del América ?https://t.co/YVb0BfI8AQ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 9, 2026

El mediocampista tiene como prioridad dar el salto al 'Viejo Continente', con el objetivo de continuar su desarrollo profesional y consolidarse en el mercado internacional. Vargas tiene contrato con el Seattle Sounders hasta diciembre de 2026, aunque el conjunto estadounidense estaría abierto a facilitar su salida si se presenta una propuesta atractiva.

Diversas fuentes señalan que el jugador ya habría recibido al menos cuatro ofertas formales, procedentes de clubes de la Premier League de Inglaterra, la Serie A de Italia y la Primeira Liga de Portugal. No obstante, Vargas estaría dispuesto a esperar una oportunidad en LaLiga, competición en la que tiene como meta establecerse en el corto plazo.

De acuerdo con información de ESPN, el grupo de representantes del mediocampista se mantiene optimista y confía en que en un plazo no mayor a una semana se registren avances importantes en las negociaciones. Vargas debutó con la Selección Mexicana en 2025 y ha sido convocado recientemente para partidos amistosos, por lo que continúa en la pelea por ganarse un lugar en la lista rumbo al Mundial de 2026.

EL MEXICANO SUEÑA EN GRANDEuD83CuDDF2uD83CuDDFD?



Obed Vargas lo tiene claro, quiere dar el salto a Europa y espera estar en el Mundial defendiendo los colores de México.



La mira puesta en lo más alto.uD83EuDD29 pic.twitter.com/woej0xGWMB — Claro Sports (@ClaroSports) January 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui