¿Extraña a Chivas? Alexis Vega asegura que no quería salir del Guadalajara: "Son decisiones que duelen"

Ciudad de México.- Aunque ahora es el capitán y máxima figura con los Diablos del Toluca, Alexis Vega revivió cómo fueron sus últimas semanas siendo jugador en Chivas del Guadalajara, club para el cual jugó por más de cinco años. También, confesó que su intención fue permanecer con el conjunto tapatío e incluso, propuso reducir su sueldo, aunque la directiva rojiblanca terminó rechazándolo.

Aunque es canterano del Toluca, Vega vio su consolidación con el 'Rebaño Sagrado', con quienes firmó a inicios del 2019 y permaneció ahí hasta el 2024, cuando fue firmado de regreso por los Diablos a petición especial de Antonio Mohamed. En total con las Chivas, el atacante disputó 147 compromisos, en los cuales marcó 28 goles y dejó el mismo número de asistencias en más de 10 mil 400 minutos.

En los últimos con el conjunto jalisciense, Vega estuvo inmerso en diversas polémicas, lo que le costó perderse varios encuentros por enfrentar varias sanciones disciplinarias impuestas por la misma directiva del Guadalajara. En entrevista con ESPN, Alexis aseguró que su etapa final con Chivas fue muy complicada y, aunque intentó permanecer en el equipo, no le dieron la oportunidad.

Viví momentos muy tristes en mi última etapa en Chivas. Yo estaba dispuesto a quedarme con una reducción de salario; obviamente, yo quería hacer todo para poder quedarme; no me dieron la oportunidad".

uD83DuDE33 ¡ALEXIS VEGA HIZO TODO POR QUEDARSE EN CHIVAS!



"Estaba dispuesto a quedarme y bajar mi salario" https://t.co/8MXV3kCmQZ — ESPN.com.mx (@ESPNmx) January 29, 2026

Aun así, el jugador insistió en que su salida del 'Rebaño' fue la consecuencia de sus constantes indisciplinas, pues aseguró que, al ser un elemento juvenil, no dimensionó la magnitud del compromiso que implica jugar para uno de los considerados '4 grandes de la Liga MX'. "Llegué muy joven, a los 19 años, y obviamente uno no sabe o nunca le dicen qué es lo que es representar a Chivas".

Por último, y con el pasar de los torneos, Vega aceptó que el haber regresado al Toluca fue la mejor decisión para su carrera, pues pudo regresar al plano estelar del balompié mexicano y se terminó convirtiendo en una de las figuras claves para que el conjunto mexiquense lograra el histórico bicampeonato durante el Clausura y Apertura 2025.

Estaba en el destino, en la gran historia del Capitán Choricero. uD83DuDC4FuD83EuDD79



¡ALEXIS VEGA LE DA EL BICAMPEONATO AL @TolucaFC! uD83DuDE08uD83CuDFC6uD83CuDFC6 pic.twitter.com/bbrF5MYmGf — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui