¡Habrá nuevo campeón en el banquillo! Serie del Caribe: Una deuda pendiente para los managers

Guadalajara, Jalisco.- Un nuevo capítulo de gloria se escribirá en la Serie del Caribe Guadalajara 2026, ya que cuando el próximo 7 de febrero caiga el último out, un nuevo manager alzará por primera vez en su historia personal el trofeo más importante de la zona.

De los ya cinco equipos confirmados al evento, ninguno de los managers que participarán en la justa ha logrado hasta ahora conquistar el máximo galardón, a pesar de que la mayoría de ellos cuenta con experiencia en el torneo, como es el caso de los representantes de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP): Benjamín Gil y Lorenzo Bundy.

El más experimentado es el timonel de los Charros de Jalisco, Benjamín Gil, dirigente de México Rojo. El exjugador de Grandes Ligas ha participado anteriormente con Tomateros de Culiacán en San Juan 2015 y 2020, Jalisco 2018 y Mazatlán 2021, además de hacerlo con Charros en Mexicali 2025.

En total, el también conocido como 'Matador' suma cinco Series del Caribe, con balance de 16 victorias y 12 derrotas, teniendo como mejores momentos los subcampeonatos de 2015 y 2025, perdiendo esta última en el Nido de los Águilas de Mexicali ante Dominicana.

A LA SOMBRA DEL 'PAQUÍN' ESTRADA

Cabe destacar que Francisco Estrada, con siete participaciones y 22 victorias, supera a Gil. Por su parte, Lorenzo Bundy, al frente de México Verde (Tomateros de Culiacán), verá actividad en su cuarta Serie del Caribe, todas con equipos distintos. Anteriormente dirigió a Mayos de Navojoa (Santo Domingo 2000), Naranjeros de Hermosillo (Carolina 2007) y Venados de Mazatlán (Mexicali 2009), dejando una marca de cinco victorias y 13 derrotas, siendo el subcampeonato en el 2009.

Con cuatro participaciones, Bundy iguala a figuras como Benjamín 'Cananea' Reyes, Manuel Mota, Ramón Vázquez y Phil Reagan, levantando la mano también como un histórico del beisbol nacional, tanto en el invierno como en el verano, donde es actual bicampeón. Cabe destacar que dirigir cuatro equipos diferentes en Series del Caribe solo lo habían logrado el dominicano Osvaldo Virgil y el boricua Lino Rivera.

Por otra parte, el venezolano Omar López, dirigente de los Cangrejeros de Santurce, vivirá su tercera Serie del Caribe. Al mando de Caribes de Anzoátegui, terminó como tercero en San Juan 2015 y cuarto en Jalisco 2018, con récord global de seis victorias y cuatro descalabros.

Mientras que el panameño José Mayorga vivirá su tercera experiencia en el certamen, tras dirigir en La Gran Caracas–La Guaira 2023 y Miami 2024, acumulando marca de 9-6. Finalmente, Ramón Santiago, al frente de los Leones del Escogido, será el único que tendrá su estreno comparando a los cinco dirigentes, y buscará emular lo logrado el año pasado por Albert Pujols.

