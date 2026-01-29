Halcones de Ciudad Obregón anuncian el fichaje de Keith Higgins Jr. para el Cibacopa 2026

Ciudad Obregón, Sonora.- A pocos días del arranque de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa, la directiva del Club Halcones Obregón dio a conocer este jueves 29 de enero de 2026 la llegada del escolta estadounidense Keith Higgins Jr. a sus filas, con la firme intención de integrar un plantel sólido que les permita pelear por el título.

Higgins es originario de West Hills, California, y cuenta con una destacada trayectoria en el baloncesto universitario de los Estados Unidos. El jugador de 1.93 metros llega tras una sólida etapa en la Universidad de Lehigh, donde en la temporada 2024-25 promedió 17.9 puntos, 5.0 rebotes y 1.4 asistencias por juego, con un excelente 46.3 por ciento en tiros de campo y 43.0 por ciento en triples como parte del equipo titular.

El estadounidense ya se entrena con Halcones

Durante su último año con los Mountain Hawks, Higgins Jr. lideró a su equipo en anotaciones, registró múltiples actuaciones de más de 20 puntos y aportó de manera consistente en ambos extremos de la cancha, demostrando su capacidad para generar ofensiva, castigar desde tres puntos y colaborar en la lucha por rebotes.

Se espera que el escolta aporte a la ofensiva

Con su llegada, el club emplumado refuerza su plantilla con un jugador probado en el alto nivel universitario, que aporta anotación y un perfil dinámico que complementa el proyecto deportivo del equipo. La directiva continúa trabajando en completar el plantel rumbo al inicio de la temporada, donde los Halcones debutarán ante los Pioneros de Los Mochis el 16 de febrero.

De esta manera, Higgins se une a Tony Farmer, Greg Whittington, Jaden House y Josh Perkins como los refuerzos extranjeros confirmados hasta el momento por el equipo obregonense, el cual estará a cargo del argentino Manu Gelpi, quien buscará llevar muy lejos a su equipo en esta próxima campaña de la Liga Mexicana de Basquetbol.

Gelpi dirigirá de nuevo a los emplumados

Y antes de su debut en la campaña, los emplumados sostendrán un encuentro de preparación ante los Pioneros de Los Mochis, este sábado 31 de enero en la Arena Itson, en punto de las 19:00 horas. La directiva de los Halcones anunció que la entrada será totalmente gratis para que los aficionados acudan a apoyar a su equipo.

Fuente: Tribuna del Yaqui