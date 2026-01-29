Julián Quiñones le planta cara a Cristiano Ronaldo; el mexicano vuelve a marcar y lidera la Saudi League

Ciudad de México.- Julián Quiñones continúa con su gran inicio de 2026 y volvió a hacerse presente en el marcador con el Al Qadsiah, al anotar un valioso gol en el empate frente al líder Al Hilal. Con su anotación en la jornada 18, el delantero de la Selección Mexicana recuperó el liderato de goleo en la Saudi Pro League, superando a Cristiano Ronaldo por segunda semana consecutiva.

El tanto de Quiñones llegó al minuto 65, cuando el encuentro se encontraba igualado. Tras una jugada a balón parado, el mexicano se elevó por encima de los defensores rivales y, con un certero remate de cabeza, puso en ventaja a su equipo. Sin embargo, Al Hilal logró rescatar el empate en tiempo de compensación, resultado con el que mantuvo su condición de invicto en la presente temporada.

Con esta anotación, Julián alcanzó los 17 goles en la campaña, cifra que le permite colocarse nuevamente por encima de Cristiano Ronaldo en la tabla de goleadores, aunque el portugués aún tiene pendiente su compromiso correspondiente a la jornada 18. Quiñones lidera el goleo con un tanto de ventaja sobre CR7, dos sobre Ivan Toney del Al Ahli y también supera por dos goles al colombiano Roger Martínez, atacante del Al Taawoun.

Además de su aporte ofensivo, Quiñones se ha consolidado como una pieza clave para el Al Qadsiah, que actualmente se ubica en la cuarta posición de la clasificación con 40 puntos, producto de 12 triunfos, cuatro empates y solo dos derrotas. Al Hilal se mantiene en la cima del torneo, seguido por Al Ahli Saudi, mientras que el Al Nassr de Cristiano Ronaldo completa el top tres.

Al-Hilal drop points but remain three points clear of the Saudi Pro League table uD83DuDD1D pic.twitter.com/MgQLCQ3yv9 — OneFootball (@OneFootball) January 29, 2026

En apenas su segunda temporada en Medio Oriente, Quiñones se ha convertido en el delantero más efectivo de la competencia, al ser el máximo anotador pese a contar con un partido menos que Cristiano Ronaldo y otros de sus principales contendientes. Además, el atacante mexicano extendió su racha a ocho encuentros consecutivos marcando, una seguidilla que inició el 31 de diciembre de 2025 y en la que suma 10 goles y una asistencia.

Aun con su buen paso en la Saudi Pro League, Julián Quiñones está buscando ganarse su puesto con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026. El atacante se perdió la última convocatoria de la fecha FIFA por una lesión muscular y, en el 2025, solo fue incluido en el cuadro titular durante tres compromisos.

#Deportes | Selección Mexicana supera a Bolivia en agónico triunfo con anotación de Germán Berterame ?uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDE4Chttps://t.co/fq2oa7RD1a — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui