Kylian Mbappé explica el nuevo fracaso del Real Madrid en Champions League: "No es un tema de calidad"

Ciudad de México.- Luego de haber marchado entre los mejores equipos durante gran parte de la primera fase, el Real Madrid sufrió una estrepitosa derrota en la última jornada, lo que lo envió a tener que disputar la ronda de playoffs de la Champions League. Ante esto, Kylian Mbappé evidenció su molestia y, además de explicar por qué no tuvieron el rendimiento esperado, reconoció la entrega que mostraron sus rivales.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa visitaron Portugal, necesitando solo un empate para asegurar su pase directo a los octavos, aunque no lo pudieron concretar y terminaron derrotados ante el Benfica con marcador de cuatro anotaciones por dos. En un cierre de película, dos jugadores del Madrid se hicieron expulsar y Anatoli Trubin, arquero de los lusitanos, anotó de último minuto para permitirle el acceso a su equipo al repechaje.

Mbappé fue el artífice de las dos anotaciones por el Real Madrid aunque eso no bastó para conseguir el triunfo; ante la derrota, el ariete francés destacó que el resultado no representa el desempeño que mostraron en la cancha, aunque aceptó que les faltó mayor contundencia. "No es un tema de calidad, no es un tema de táctica. Es un tema de tener más ganas. No se ha visto que nosotros nos jugamos la vida".

No se ha visto a lo que jugamos, aunque merecemos estar en esta situación, Benfica fue mejor, duele un poco tener estos partidos de playoff, queríamos tener ese descanso".

También apuntaló que un equipo con la estirpe del Real Madrid no se puede permitir estar mostrando resultados tan contrastante de una semana para otra y su trabajo se enfocará en mejorar la constancia para los duelos siguientes. "No tenemos continuidad en nuestro juego, hay que solucionarlo, no puede ser un día sí, y un día no; un equipo campeón no hace eso".

Por último, Mbappé confesó que se sintió avergonzado luego de haber recibido la anotación por parte del arquero rival, pues consideró que se terminó de evidenciar los problemas que tenían en la última línea. "No es normal lo que hemos visto hoy, el cuarto gol es una vergüenza".

Ahora, el Real Madrid tendrá que esperar el sorteo de la UEFA para conocer al que será su rival en el repechaje, además de enfocarse en LaLiga, competencia en la que se encuentra en la segunda posición, aunque solo una unidad por detrás del Barcelona.

