México listo para arranque de la Serie del Caribe y Gervonta Davis es detenido: Esto y más en Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- En la edición de este jueves 29 de enero, conoce que México listo para arranque de la Serie del Caribe 2026.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Gervonta Davis es detenido

El boxeador Gervonta Davis fue arrestado en Miami tras pasar dos semanas siendo buscado por las autoridades. Se le acusa de agresión. La detención pone al deportista nuevamente en el ojo del huracán por sus problemas legales, justo cuando se encontraba en medio de la polémica.

Presentará Cadillac diseño de su auto de F1 durante el Super Bowl

Cadillac aprovechará la enorme audiencia del Super Bowl para presentar el nuevo diseño de su monoplaza de Fórmula 1. Tras este gran lanzamiento publicitario, la marca llevará el auto directamente a las calles de Nueva York para que el público pueda verlo de cerca en el corazón de la Gran Manzana.

México listo para arranque de la Serie del Caribe 2026

Los equipos mexicanos se reportan listos para iniciar la Serie del Caribe. Para fortalecer su participación, se han sumado 10 refuerzos provenientes de Naranjeros y Yaquis. Con este plantel combinado, México busca ser un fuerte contendiente en el arranque del clásico caribeño.

Fuente: Tribuna del Yaqui



