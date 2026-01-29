México Verde tiene lista su rotación abridora para la Serie del Caribe Guadalajara 2026

Guadalajara, Jalisco.- Los Tomateros de Culiacán se preparan para su debut en la Serie del Caribe 2026, pues, a pesar de que terminaron como subcampeones en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), consiguieron su boleto a la justa internacional, debido a que el representante de la Liga Venezolana de Beisbol no podrá ver actividad por problemas geopolíticos.

Ya con el roster definido, este jueves 29 de enero, en la primera sesión de entrenamiento en el Estadio Panamericano, el manager de los denominados como México Verde, Lorenzo Bundy, habló para la prensa y dio a conocer a los cuatro pitchers que llevarán la responsabilidad de abrir los compromisos.

El experimentado David Reyes será el encargado de saltar a la lomita de los disparos en la apertura del evento el próximo domingo 1 de febrero ante el equipo campeón de Puerto Rico. Para el segundo día de actividades, el nominado a pitcher del año de la LAMP, Odrisamer Despaigne, será el elegido, mientras que Faustino Carrera abrirá el tercero y Manny Barreda será el encargado del cierre.

Es una buena oportunidad para la gente de Tomateros. Vamos a comenzar el primer juego contra Puerto Rico con David Reyes; sabemos la calidad que tiene, fue el número uno en esta liga. Estamos pensando hacia adelante; tenemos que pensar que vamos a estar en un juego de semifinal, que vamos a jugar un juego de final para el campeonato de la Serie del Caribe. Vamos a seguir con Despaigne contra Panamá, el tercer juego con Faustino Carrera contra México Rojo y el cuarto con Manny Barreda contra República Dominicana", comentó el manager del combinado subcampeón.

uD83CuDF99?| “uD835uDDD7uD835uDDEEuD835uDE03uD835uDDF6uD835uDDF1 uD835uDDE5uD835uDDF2uD835uDE06uD835uDDF2uD835uDE00, uD835uDDE2uD835uDDF1uD835uDDFFuD835uDDF6uD835uDE00uD835uDDEEuD835uDDFAuD835uDDF2uD835uDDFF uD835uDDF1uD835uDDF2uD835uDE00uD835uDDFDuD835uDDEEuD835uDDF6uD835uDDF4uD835uDDFBuD835uDDF2, uD835uDDD9uD835uDDEEuD835uDE02uD835uDE00uD835uDE01uD835uDDF6uD835uDDFBuD835uDDFC uD835uDDD6uD835uDDEEuD835uDDFFuD835uDDFFuD835uDDF2uD835uDDFFuD835uDDEE uD835uDE06 uD835uDDE0uD835uDDEEuD835uDDFBuD835uDDFBuD835uDE06 uD835uDDD5uD835uDDEEuD835uDDFFuD835uDDFFuD835uDDF2uD835uDDF1uD835uDDEE uD835uDDEEuD835uDDEFuD835uDDFFuD835uDDF6uD835uDDFFáuD835uDDFB uD835uDDF7uD835uDE02uD835uDDF2uD835uDDF4uD835uDDFCuD835uDE00” - Lorenzo Bundy



El Mánager del team México Guinda nos compartió la rotación abridora para la serie del Caribe 2026 ??uD83CuDF34uD83DuDCAAuD83CuDFFB pic.twitter.com/GK8XtuOQVt — Tomateros de Culiacán (@clubtomateros) January 29, 2026

Por otra parte, David Reyes, quien llega en calidad de refuerzo, no escondió su felicidad de volver a representar los colores de México en el evento más importante de la región, y no solo eso, también dijo sentirse contento de ser tomado en cuenta por el manager.

Contento por la oportunidad de venir a un evento más de estos. Es algo muy especial porque uno trabaja toda la temporada para estar en este torneo, y qué más que abriendo la Serie del Caribe. Soy de Sinaloa, de Los Mochis, ahí cerquita. Es algo bonito estar en un equipo del estado, y lo que me quedo es con el recibimiento que me dieron, cómo me trataron tanto la directiva como los compañeros, cómo trataron a mi familia. Aquí estamos representando a Culiacán y lo vamos a hacer de la mejor manera. Que nos sigan apoyando, vamos a luchar para estar en esa final y llevarnos el campeonato".

Cabe destacar que el club dio a conocer que tres piezas clave del roster completarán su reporte durante la sesión matutina del viernes 30 de enero; se trata de los lanzadores Odrisamer Despaigne y Manny Barreda, así como el primera base Joey Meneses.

El corazón culichi que latió por Culiacán…

Ahora late por uD835uDDE0éuD835uDE05uD835uDDF6uD835uDDF0uD835uDDFC uD83CuDDF2uD83CuDDFD ???uD83DuDD25



uD83DuDDD3? uD835uDDD6uD835uDDD4uD835uDDDFuD835uDDD8uD835uDDE1uD835uDDD7uD835uDDD4uD835uDDE5uD835uDDDCuD835uDDE2 uD835uDDE0ÉuD835uDDEBuD835uDDDCuD835uDDD6uD835uDDE2 uD835uDDDAuD835uDDE8uD835uDDDCuD835uDDE1uD835uDDD7uD835uDDD4:



uD83CuDDF5uD83CuDDF7 uD835uDDE3uD835uDE02uD835uDDF2uD835uDDFFuD835uDE01uD835uDDFC uD835uDDE5uD835uDDF6uD835uDDF0uD835uDDFC | Dom 1 Feb | 12:00 PM

uD83CuDDF5uD83CuDDE6 uD835uDDE3uD835uDDEEuD835uDDFBuD835uDDEEuD835uDDFAá | Mar 3 Feb | 1:00 PM

uD83CuDDF2uD83CuDDFD uD835uDDE0éuD835uDE05uD835uDDF6uD835uDDF0uD835uDDFC uD835uDDE5uD835uDDFCuD835uDDF7uD835uDDFC | Mié 4 Feb | 6:00 PM

uD83CuDDE9uD83CuDDF4 uD835uDDE5uD835uDDF2uD835uDDFD.… pic.twitter.com/PeDO4zYO8R — Tomateros de Culiacán (@clubtomateros) January 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui