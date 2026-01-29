MLB: Los Mets apuestan por la experiencia en el bullpen y firman a Craig Kimbrel

Nueva York, Estados Unidos.- Los New York Mets continúan sumando piezas de valor a su roster, y este jueves 29 de enero de 2026 anunciaron la firma del relevista Craig Kimbrel con un contrato de ligas menores, y una invitación a los entrenamientos de primavera de las Grandes Ligas, dándole al nueve veces All-Star la oportunidad de lanzar para su décimo equipo diferente si logra hacer el equipo.

Además de Kimbrel, los Mets también firmaron a Austin Barnes con un contrato de ligas menores con invitación a los entrenamientos de primavera. El receptor de 36 años bateó .214 en 13 partidos con los Dodgers la temporada pasada, y luego pasó la mayor parte del resto de la temporada en el sistema de ligas menores de los Giants.

We have made the following roster moves. pic.twitter.com/euogoREMc8 — New York Mets (@Mets) January 29, 2026

A principios de esta temporada muerta, los Mets fortalecieron su bullpen con las adiciones de los derechos Devin Williams, Luke Weaver y el dominicano Luis García, pero quizás ven a Kimbrel como una opción potencial de profundidad si lanza lo suficientemente bien como para hacer el equipo grande.

La campaña anterior, Kimbrel, un lanzador derecho de 37 años, tuvo un récord de 0-1 con una efectividad de 2.25 mientras lanzaba en 14 partidos para los Atlanta Braves y los Houston Astros. También pasó tiempo en la organización de los Texas Rangers, disputando 24 partidos con su filial de Triple-A antes de ser liberado sin ser convocado al equipo grande.

El relevista espera demostrar que todavía tiene gas

Kimbrel tiene un balance de 56-48 en ganados y perdidos en sus 16 temporadas en la Gran Carpa, incluyendo etapas con los San Diego Padres, Boston Red Sox, Chicago White Sox, Chicago Cubs, Los Angeles Dodgers, Philadelphia Phillies y Baltimore Orioles.

El exnovato del año de la Liga Nacional en 2011 con los Braves, ocupa el quinto lugar en salvamentos con 440 y es segundo detrás de Kenley Jansen (476) entre los lanzadores activos, y es quinto en la lista de todos los tiempos. También se encuentra en el cuarto lugar entre los relevistas con 1,282 ponches en su carrera. De 2011 a 2014, fue uno de los mejores cerradores del deporte, registrando una efectividad de 1.51 con 185 salvamentos en ese lapso.

Fuente: Tribuna del Yaqui