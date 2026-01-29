Oportunidad de Grandes Ligas: El mexicano Valente Bellozo firma con un nuevo club en la MLB

Colorado, Estados Unidos.- Después de tener una gran presentación con los Águilas de Mexicali en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), el mexicano Valente llegó a un acuerdo de ligas menores con Colorado Rockies, que será su segundo club en la gran carpa.

El cachanilla buscará ganarse un lugar en los entrenamientos de primavera de la MLB, luego de quedar libre tras su paso por los Miami Marlins, equipo con el que hizo su debut en las Grandes Ligas hace un par de años. En sus dos temporadas con Miami, Bellozo vio actividad en 150 entradas, donde permitió 154 imparables, recibió 75 carreras, otorgó 44 bases por bolas y ponchó a 98 rivales, para dejar una efectividad de 4.20.

Valente Bellozo, 26



At first I wasn't very convinced on Bellozo. I favor stuff guys, and Bellozo succeeds doing anything but.



He can be a great AAA piece. Good volume of IPs, 6 pitches w/ room for a gyro, + above avg. cntrl / cmnd. Room for better execution + spamming the CH. pic.twitter.com/tRZf9H07aS — Remi Bunikiewicz (@RBunikiewicz) January 24, 2026

A levantar el equipo

El mexicano llega a los Rockies, escuadra que viene de tener su peor temporada de su historia, tras sumar 119 descalabros, teniendo como punto débil su pitcheo abridor, que registró 6.65 de efectividad colectiva, la peor de las Mayores, y que con Valente esperan mejorar, siempre y cuando se gane su lugar en los entrenamientos.

En este nuevo club, Bellozo contará con una ventaja importante, ya que el coach de pitcheo es el mismo que lo llevó en 2025 con Miami. Aunque aún no está definido si el mexicano buscará una plaza como abridor o relevo, la puerta está abierta en cualquiera de las dos áreas con el conjunto de los Rockies.

"Es una oportunidad muy grande. Hubo más equipos interesados desde que me dejaron libre, pero mi agencia me dijo que buscáramos una oferta que me conviniera, no solo firmar por firmar. Queremos estar en Grandes Ligas, pero no apresurarnos", compartió el lanzador en una entrevista para un medio nacional.

"Hay mucha gente nueva, pero yo ya tengo casi dos años en Grandes Ligas, eso ayuda. Además, estará el coach de pitcheo que me vio todo un año con Marlins, así que vamos a pelear la oportunidad", sentenció Bellozo, quien además levanta la mano para ser tomado en cuenta por Benjamín Gil para el Clásico Mundial, que comenzará en marzo.

#MLB | Con rumbo a Colorado

El pitcher cachanilla, Valente Bellozo, quien lanzó en el 2025 para los Marlins de Miami, ha encontrado nuevo equipo, luego de llegar a un acuerdo con los Rockies de Colorado, en contrato de ligas menores. pic.twitter.com/WI4hcpZdcl — Strikeout (@Rev_Strikeout) January 29, 2026

Cabe destacar que, en su regreso a la LAMP, Valente Bellozo fue el 'as' en la rotación abridora de los Águilas para la segunda vuelta del torneo, registrando una efectividad de 4.50 en tres compromisos, mientras que en playoffs dejó sus números en 1.86.

Fuente: Tribuna del Yaqui