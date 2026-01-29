Premier League es la gran ganadora en la temporada de la Champions League

Ginebra, Suiza.- El maratónico cierre de la fase de grupos en la Champions League arrojó no solo grandes sorpresas, sino un claro dominio por parte de los principales clubes del futbol inglés, quienes están obteniendo aún más beneficios esta temporada gracias al dinero de los premios.

En total, seis clubes de la Premier League participaron en esta edición de la Liga de Campeones, un récord para un solo país, y después de la última ronda de partidos de la fase inicial el miércoles, cinco avanzan directamente a los octavos de final al haber quedado entre los ocho primeros de la clasificación de 36 equipos. El sexto equipo, Newcastle, duodécimo clasificado, será cabeza de serie en el sorteo de los playoffs eliminatorios el viernes.

Todos ellos están destinados a embolsarse al menos un total combinado de 500 millones de euros (600 millones de dólares) en premios de la UEFA. Los cinco clasificados directos del miércoles reciben 2 millones de euros extra (2.4 millones de dólares): Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea y Manchester City.

Eso enviaría a Inglaterra más de un euro (euro) de cada cinco euros del fondo total de premios de la UEFA, que se acerca a dos mil millones de euros (tres mil millones de dólares) que el organismo europeo de futbol repartirá entre los 36 clubes de la Champions League esta temporada.

Y es precisamente este tipo de poder financiero el que ayudó a empujar al Real Madrid, Barcelona y Juventus a intentar lanzar la Superliga hace cinco años para intentar mantener el ritmo. Una reacción negativa en Inglaterra contribuyó a condenar el proyecto.

Una muestra del poder de Inglaterra en la Champions League es que el Arsenal es el único equipo con un récord perfecto de ocho victorias, mientras que Liverpool y Tottenham quedaron tercero y cuarto a pesar de rendir por debajo de su nivel en la Premier League.

El Liverpool ganó cuatro de sus últimos cinco partidos de Champions League, incluyendo contra Madrid y Inter, mientras que solo ganó cuatro de los 13 partidos en la Premier League. El Tottenham ocupa la posición 14 de la tabla de la Premier League. Incluso el 'peor' equipo de Inglaterra en la Champions League hasta ahora, el Newcastle, terminó la clasificación de la fase de liga por delante de tres de los cinco equipos españoles, tres de los cuatro inscritos italianos y tres de los cuatro de Alemania.

La parte de España en el premio en metálico se verá aún más afectada por el Athletic de Bilbao y el Villarreal, que ni siquiera logran clasificarse para la fase eliminatoria de 24 equipos. El campeón de la Serie A, el Nápoles, y el Eintracht Frankfurt también fueron eliminados.

