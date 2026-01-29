Pumas UNAM; atacante y figura universitaria deja la Liga MX tras haber sido fichado por club de la MLS

Ciudad de México.- Los Pumas siguen afinando su plantilla para el resto del calendario del Clausura 2026, torneo en el que buscan regresar a la plana estelar del balompié mexicano, aunque en las últimas horas, habrían concretado una venta que, sin duda, mermará el rendimiento de su plantilla. Jorge Ruvalcaba, atacante y figura del conjunto universitario, jugará ahora en la MLS tras haber sido fichado por el New York Red Bulls.

La información revelada por el periodista, Rodrigo Celorio, indica a que la transacción por el volante ofensivo ya está cerrada y en pocas horas, el jugador se trasladará hasta Nueva York para comenzar con las pruebas médicas pertinentes y oficializar su fichaje. También, el reportero reveló que el acuerdo es por la venta definitiva de Jorge y de manera extraoficial, se aseguró que la operación rondó a los 6 millones de dólares.

uD83CuDDF2uD83CuDDFD Was out of pocket yesterday but can confirm New York Red Bulls finalizing a deal to sign winger Jorge Ruvalcaba from Pumas per sources.



Ruvalcaba, 24, made senior Mexico national team debut in November.



uD83EuDD1D @CLMerlo pic.twitter.com/0No5wVp1UD — Tom Bogert (@tombogert) January 29, 2026

El nacido en Rialto, California, comenzó su carrera en el deporte universitario estadounidense hasta que en el 2022, fue firmado con los Pumas, equipo con el cual hizo su debut profesional durante ese mismo año. En total, el volante alcanzó a disputar 99 compromisos, en los cuales marcó 16 goles, puso ocho asistencias y recibió 25 cartones preventivos en poco menos de 5 mil 200 minutos en cancha.

Esta será la segunda incursión que Ruvalcaba tenga en el balompié extranjero ya que desde el conjunto universitario, fue cedido al Standard Lieja, en el futbol de Bélgica. En la sub-16 de dicho equipo, alcanzó a participar en 13 partidos con un gol en los poco más de siete meses que estuvo por Europa.

UNA PUMA VENTA HISTÓRICA uD83EuDD11uD83DuDC3E



Jorge Ruvalcaba es nuevo jugador del New York Red Bulls de la MLS.



uD83DuDCB8 Con solo 6 meses de contrato, la directiva Universitaria logró venderlo en 6.5 Millones de dólares.



uD83DuDCB0 Se coloca dentro de las CINCO ventas más ALTAS en la historia de los… pic.twitter.com/4Q82AJOR1o — Futbol Total (@futboltotal) January 29, 2026

Llega Antuna

Como consecuencia de la partida de Jorge Ruvalcaba, la directiva de los Pumas estaría cerca de concretar la firma de Uriel Antuna, jugador que militaba con los Tigres UANL. El 'Brujo' ya no entró en los planes de Guido Pizarro y se convertiría en el sustituto inmediato del atacante que partirá a Estados Unidos.

Luego de haber estado trabajando apartado del grupo, Uriel se despidió de los Tigres y durante la tarde del miércoles, 28 de enero, arribó a la CDMX para comenzar con su incorporación al cuadro universitario. Es probable que Antuna se ponga bajo el mando de Efraín Juárez en los próximos días y haga su debut con el que se convertirá en el quinto club mexicano en su carrera.

Uriel Antuna ya llegó a la Cantera de los @PumasMX



El atacante mexicano realizó pruebas físicas y médicas y firmará contrato para ser nuevo jugador de la escuadra universitaria.



Mañana estará presente en un palco del Olímpico Universitario pic.twitter.com/R5kmJUrix0 — Edgar Berrios uD83CuDFDF (@edgar_berrios) January 29, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui