República Dominicana, el campeón a vencer en la Serie del Caribe Guadalajara 2026

Guadalajara, Jalisco.- Para nadie es desconocida la calidad del beisbol dominicano; la isla es potencia en este deporte: Evidencia de ello es que ha hecho valer su dominio tanto en la MLB como en los circuitos invernales de la pelota caribeña en las últimas décadas.

Y es en estas últimas instancias donde esa hegemonía se ha visto reflejada en la Serie del Caribe, con los representativos de la isla conquistando cuatro de las últimas diez ediciones de la llamada 'Pequeña Serie Mundial', algo que sin lugar a dudas da mucho de qué hablar.

Ese mismo éxito es el que esperan replicar los Leones del Escogido en su participación en la Serie del Caribe que arranca este domingo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde además los dominicanos llegan como los actuales monarcas y bicampeones, después de conquistar la corona en su propia tierra en la edición pasada ante los Toros del Este.

Have you ever seen a strikeout reaction like this?



Jefry Yan helped Leones del Escogido win their second straight LIDOM championship! pic.twitter.com/KC855RLkwK — MLB (@MLB) January 28, 2026

Para ello, como suele suceder en cada clásico caribeño, los caribeños llegan con un equipo cargado de talento, principalmente exligamayorista, como el venezolano Alcides Escobar, elegido Jugador Más Valioso de la Serie Final de la Liga Dominicana (Lidom), Junior Lake, quien acaba de coronarse campeón por quinta ocasión en la Lidom, segunda con los melenudos; Erick González, Héctor Rodríguez, Sócrates Brito y lanzadores como el veterano Alex Colomé.

Con esta base, más los refuerzos que le proporcione la propia liga, los felinos buscarán alzarse con un bicampeonato que los colocaría en una élite de los equipos más exitosos de toda la historia de las Series del Caribe, donde ya suman cinco galardones de la justa internacional.

Para lograrlo no será nada sencillo, tendrá que medirse ante dos representativos de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP); el primer obstáculo en su camino serán los actuales campeones, los Charros de Jalisco, a quienes se enfrentarán en el duelo estelar de la jornada inaugural en el estadio Panamericano de la ciudad de Zapopan, el próximo domingo.

Los Leones del Escogido (@EscogidoBBClub), celebran su campeonato número 18 con la Caravana Escarlata, partiendo desde el Estadio Quisqueya Juan Marichal y recorriendo varias avenidas de Santo Domingo.#diariodelpaís pic.twitter.com/prBdK59Vnx — Diario del Pais (@DiarioDelPaisRD) January 29, 2026

Por otra parte, este impulso en la Serie del Caribe será de gran ayuda para República Dominicana, que además este mismo año buscará conquistar el Clásico Mundial de Beisbol, título que se les negó en la última edición, pero en la que ahora apostarán por convocar a sus mejores jugadores.

Los equipos más ganadores de la Serie del Caribe

Tigres de Licey (RD) 11

Águilas Cibaeñas (RD) 6

Cangrejeros de Santurce (PR) 5

Leones del Escogido (RD) 5

Criollos de Caguas (PR) 5

