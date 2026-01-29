Royal Rumble 2026 EN VIVO; horarios, formato, cartelera y canales para VER el PPV de la WWE en México

Ciudad de México.- El Royal Rumble, uno de los eventos premium en vivo más importantes de la WWE, se celebrará en los próximos días y marcará oficialmente el inicio del camino rumbo a WrestleMania 2026. Esta edición quedará grabada en la historia de la empresa, ya que por primera vez se realizará en Arabia Saudita. El espectáculo contará con las tradicionales Batallas Reales, tanto en la rama masculina como femenina, además de un combate por campeonato y una lucha que podría significar el retiro de una figura legendaria.

Uno de los aspectos más llamativos de este evento es la sede. Para el Royal Rumble 2026, la WWE utilizará por primera ocasión una arena desmontable. En conjunto con empresarios locales, el gobierno de Arabia Saudita construyó un estadio en menos de cuatro semanas, inmueble que será desmantelado una vez concluido el magno evento.

Formato del Royal Rumble

El Royal Rumble cuenta con casi cuatro décadas de historia y, con el paso del tiempo, su formato ha sido perfeccionado hasta llegar al que se conoce actualmente. La lucha inicia con dos competidores dentro del ring y, posteriormente, se van incorporando nuevos participantes en intervalos que oscilan entre los 90 y 120 segundos.

La única forma de eliminación es que un luchador sea arrojado fuera del cuadrilátero por encima de la tercera cuerda y toque el suelo con ambos pies. No existen conteos de tres, rendiciones ni descalificaciones. El último competidor que permanezca en el ring es declarado vencedor y obtiene una oportunidad titular en el evento estelar de WrestleMania.

Cartelera del Royal Rumble 2026

Primer combate: Gunther vs AJ Styles (si Styles pierde, finalizará su carrera profesional)

Segundo combate: Drew McIntyre vs Sami Zayn (McIntyre expone el Campeonato Indiscutible de la WWE)

Tercer combate: Royal Rumble femenino

Evento estelar: Royal Rumble masculino

Horarios del Royal Rumble 2026

Sede: King Abdullah Financial District, Arabia Saudita

Fecha: Sábado 31 de enero

Horario: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

Dónde ver: Netflix

Posibles luchadores mexicanos en el Royal Rumble

Aunque la lista de los 30 participantes se mantiene en secreto, ya que este evento suele servir para concretar regresos inesperados, la edición 2026 podría contar con una presencia mexicana destacada. Penta 0M, Rey Fénix y Rey Mysterio, actuales elementos de la WWE, se perfilan como posibles participantes en la Batalla Real. Además, no se descarta la aparición de talento de la Triple A, empresa mexicana que mantiene una alianza con la compañía estadounidense.

Fuente: Tribuna del Yaqui