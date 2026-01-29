Serie del Caribe 2026: Conoce las fechas, horarios y canales para ver los juegos en el Panamericano

Zapopan, Jalisco.- Ya con todas las ligas de beisbol invernales finalizadas, llegó la hora de dar paso a la Serie del Caribe 2026, la cual está a unos pocos días de dar inicio. La edición que se celebrará en el Estadio Panamericano, el cual fue elegido como sede emergente, contará con la participación de cinco equipos, incluyendo a dos representantes de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).
Charros de Jalisco es quien llega como el campeón azteca, por lo que será llamado México Rojo mientras se dispute la justa caribeña, mientras que Tomateros de Culiacán, subcampeón de la LAMP, será identificado con el mote de México Verde. Por parte de la Liga Profesional Roberto Clemente, se tendrá a los Cangrejeros de Santurce representando a Puerto Rico; Federales de Chiriquí se enfundarán con los colores de Panamá y, por último, la República Dominicana será defendida por Leones del Escogido.
El calendario presentado por la Confederación Profesional de Beisbol del Caribe (CPBC) marca que la Serie del Caribe 2026 dará inicio el domingo 1 de febrero y finalizará el sábado 7 del mismo mes. El sistema de competencia es un round robin (todos juegan contra todos al menos una ocasión) y los cuatro mejor clasificados avanzarán a la semifinal.
Calendario de la Serie del Caribe 2026
Domingo, 1 de febrero
- México Verde vs Puerto Rico/ 13:00 horas
- República Dominicana vs México Rojo 19:30 horas
Lunes, 2 de febrero
- Puerto Rico vs República Dominicana/ 14:00 horas
- México Rojo vs Panamá/ 19:00 horas
Martes, 3 de febrero
- Panamá vs México Verde/ 14:00 horas
- México Rojo vs Puerto Rico/ 19:00 horas
Miércoles, 4 de febrero
- Panamá vs República Dominicana/ 14:00 horas
- México Verde vs México Rojo/ 19:00 horas
Jueves, 5 de febrero
- Puerto Rico vs Panamá/ 14:00 horas
- República Dominicana vs México Verde/ 19:00 horas
Viernes, 6 de febrero- Ronda semifinal
- Tercer lugar vs Segundo lugar/ 14:00 horas
- Cuarto lugar vs Primer lugar/ 19:00 horas
Sábado, 7 de febrero
- Final de la Serie del Caribe 2026/ 19:00 horas
*La programación es conforme al huso horario de la CDMX
¿Dónde ver la Serie del Caribe 2026?
La Serie del Caribe 2026 se podrá observar por varios canales, ya que contará con el regreso de ESPN como emisora internacional para todo el calendario, además de TVC Deportes, quien fue el responsable de transmitir toda la temporada de la LAMP 2025-2026. También marcará historia, pues será transmitida por MLB Network, plataforma oficial de Grandes Ligas, y contará con narración en español e inglés.
