Serie del Caribe 2026: Conoce las fechas, horarios y canales para ver los juegos en el Panamericano

Zapopan, Jalisco.- Ya con todas las ligas de beisbol invernales finalizadas, llegó la hora de dar paso a la Serie del Caribe 2026, la cual está a unos pocos días de dar inicio. La edición que se celebrará en el Estadio Panamericano, el cual fue elegido como sede emergente, contará con la participación de cinco equipos, incluyendo a dos representantes de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Charros de Jalisco es quien llega como el campeón azteca, por lo que será llamado México Rojo mientras se dispute la justa caribeña, mientras que Tomateros de Culiacán, subcampeón de la LAMP, será identificado con el mote de México Verde. Por parte de la Liga Profesional Roberto Clemente, se tendrá a los Cangrejeros de Santurce representando a Puerto Rico; Federales de Chiriquí se enfundarán con los colores de Panamá y, por último, la República Dominicana será defendida por Leones del Escogido.

¡Los @charrosbeisbol son bicampeones de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico! uD83CuDFC6 pic.twitter.com/qMV4zWB9jF — MLB Español (@mlbespanol) January 26, 2026

El calendario presentado por la Confederación Profesional de Beisbol del Caribe (CPBC) marca que la Serie del Caribe 2026 dará inicio el domingo 1 de febrero y finalizará el sábado 7 del mismo mes. El sistema de competencia es un round robin (todos juegan contra todos al menos una ocasión) y los cuatro mejor clasificados avanzarán a la semifinal.

Calendario de la Serie del Caribe 2026

Domingo, 1 de febrero

México Verde vs Puerto Rico/ 13:00 horas

República Dominicana vs México Rojo 19:30 horas

Lunes, 2 de febrero

Puerto Rico vs República Dominicana/ 14:00 horas

México Rojo vs Panamá/ 19:00 horas

Martes, 3 de febrero

Panamá vs México Verde/ 14:00 horas

México Rojo vs Puerto Rico/ 19:00 horas

Miércoles, 4 de febrero

Panamá vs República Dominicana/ 14:00 horas

México Verde vs México Rojo/ 19:00 horas

Jueves, 5 de febrero

Puerto Rico vs Panamá/ 14:00 horas

República Dominicana vs México Verde/ 19:00 horas

Viernes, 6 de febrero- Ronda semifinal

Tercer lugar vs Segundo lugar/ 14:00 horas

Cuarto lugar vs Primer lugar/ 19:00 horas

Sábado, 7 de febrero

Final de la Serie del Caribe 2026/ 19:00 horas

*La programación es conforme al huso horario de la CDMX

Anota las fechas: la fiesta del béisbol del Caribe ya está a la vuelta de la esquina ??uD83CuDF89



uD83DuDCC5 Calendario oficial de la Serie del Caribe #Jalisco2026 uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDE9uD83CuDDF4uD83CuDDF5uD83CuDDF7uD83CuDDF5uD83CuDDE6



¡Nos vemos en Jalisco! uD83DuDE4CuD83CuDFFB#SerieDelCaribe pic.twitter.com/3Jp79w4QZs — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) January 15, 2026

¿Dónde ver la Serie del Caribe 2026?

La Serie del Caribe 2026 se podrá observar por varios canales, ya que contará con el regreso de ESPN como emisora internacional para todo el calendario, además de TVC Deportes, quien fue el responsable de transmitir toda la temporada de la LAMP 2025-2026. También marcará historia, pues será transmitida por MLB Network, plataforma oficial de Grandes Ligas, y contará con narración en español e inglés.

NEWS: @MLBNetwork will broadcast the 2026 Caribbean Series starting this Sunday, February 1.



Release: https://t.co/1AwIO6KCOO pic.twitter.com/ARoLc1PEPZ — MLB Network PR (@MLBNetworkPR) January 28, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui