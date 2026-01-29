Serie del Caribe 2026: Dominicana, Puerto Rico y México encabezan a los países más ganadores

Zapopan, Jalisco.- El Estadio Panamericano será la sede de la Serie del Caribe 2026, que marcará la edición número 68 del tradicional certamen. El torneo, que se celebra de manera anual a inicios de febrero, reúne a los campeones de las principales ligas invernales de beisbol y ha sido dominado históricamente por la República Dominicana, el país más ganador en la historia de la competencia.

La edición 2026 contará con la participación de cinco equipos. Charros de Jalisco asistirá como campeón de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, mientras que Tomateros de Culiacán representará a México en calidad de subcampeón. Puerto Rico estará presente con los Cangrejeros de Santurce; Panamá será representado por los Federales de Chiriquí y la República Dominicana tendrá a los Leones del Escogido.

#Deportes | Estos son los dos uniformes que utilizarán cada representativo mexicano en la Serie del Caribe #2026 ?uD83DuDE4C pic.twitter.com/b9w9ORGlMY — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 29, 2026

Países con más campeonatos en la Serie del Caribe

Como se ha señalado, la República Dominicana es la nación más exitosa en la historia de la Serie del Caribe, con un total de 23 títulos en 68 ediciones, una cifra que la coloca con amplia ventaja sobre el resto. Además, los quisqueyanos llegan como campeones defensores, por lo que los Leones del Escogido buscarán el bicampeonato.

Leones del Escogido: Campeones de la Serie del Caribe 2025. uD83EuDD81uD83CuDFC6uD83DuDC51 pic.twitter.com/B0WayeOnww — ESPN Béisbol ?? (@ESPN_Beisbol) February 8, 2025

Puerto Rico ocupa la segunda posición entre los países más ganadores, aunque con una diferencia considerable respecto a los dominicanos. Los boricuas suman 16 campeonatos, aunque su título más reciente se remonta a la edición de 2018, registrando desde entonces solo un subcampeonato.

México se ubica en el tercer puesto histórico con nueve títulos, siendo el más reciente conseguido en 2016. Los equipos de la Liga Arco Mexicana del Pacífico que han logrado coronarse en la justa caribeña son Tomateros de Culiacán, Naranjeros de Hermosillo, Venados de Mazatlán y Yaquis de Obregón, con dos campeonatos cada uno, además de Águilas de Mexicali, que suma un título.

El resto de los campeonatos se distribuye entre Venezuela y Cuba, ambos con ocho títulos, aunque el representativo cubano no ha sido un participante regular y ha competido en calidad de invitado. Panamá cuenta con dos campeonatos, mientras que Colombia cierra la lista con un título, conseguido en la edición de 2022.

Anota las fechas: la fiesta del béisbol del Caribe ya está a la vuelta de la esquina ??uD83CuDF89



uD83DuDCC5 Calendario oficial de la Serie del Caribe #Jalisco2026 uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDE9uD83CuDDF4uD83CuDDF5uD83CuDDF7uD83CuDDF5uD83CuDDE6



¡Nos vemos en Jalisco! uD83DuDE4CuD83CuDFFB#SerieDelCaribe pic.twitter.com/3Jp79w4QZs — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) January 15, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui