Águilas del América y Toluca hacen intercambio de jugadores a días para el inicio del Clausura 2026

Ciudad de México.- Con el fin de pulir sus plantillas de cara al Clausura 2026, el cual comenzará en menos de una semana, Águilas del América y Diablos del Toluca estarían en los detalles finales para intercambiar a dos elementos juveniles. Por parte de los de Coapa, se estaría recibiendo a Brian García, mientras que el actual bicampeón de la Liga MX, contará con los servicios de Ralph Orquin.

García cuenta con 28 años y se desempeña como lateral derecho; fue formado en las filiales de los Gallos Blancos del Querétaro y luego fue enviado a la Primera División de Costa Rica, donde jugó para el Guadalupe FC. Su debut profesional se dio con los Xolos de Tijuana en la Copa MX 2018, donde participó en un par de compromisos desde el cuadro titular del conjunto fronterizo.

GOOOOOL DE TOLUCA uD83DuDCA5



Los Diablos empatan el partido con un remate de García de primera.



https://t.co/rYYRkPx6RX #MásAcciónMásDiversión@calientesports pic.twitter.com/ryoskTpXrm — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 31, 2024

Tras dejar a Xolos, tuvo un paso por los Cimarrones de Sonora y el Necaxa, antes de ser comprado por los Diablos del Toluca en el 2023. Su consolidación llegó en el Clausura 2025, donde fue uno de los elementos más valiosos para el equipo mexiquense; el lateral de 28 años se encuentra cedido con el Pachuca, aunque finalizará de manera anticipada dicho acuerdo al ser requerido de manera directa por André Jardine, entrenador del América.

¡¡OJITO, AMES!!uD83DuDC40uD83DuDEA8



??América negocia trueque de jugadores con Toluca.



? Las Águilas están interesadas en fichar al defensa mexicano, Brian García, quien actualmente está a préstamo con el conjunto de Pachuca.



uD83DuDD0D El conjunto azul crema estaría dispuesto a desprenderse de… pic.twitter.com/XD48y21THf — MedioTiempo (@mediotiempo) January 3, 2026

Por contraparte, el Toluca se hará de los servicios de Orquin, quien es nacido en Texas, Estados Unidos, pero cuenta con la doble nacionalidad. Ralph es formado por el América, equipo con el cual debutó, pero su mayor actividad en la Primera División de la Liga MX la tiene con Bravos de Juárez, equipo con el cual fue cedido por un año; en total tiene 47 compromisos con los de la frontera, con los cuales tiene seis asistencias en más de 3 mil 800 minutos.

El lateral derecho de 22 años solo fue usado en dos compromisos durante el Apertura 2025, siendo las dos jornadas iniciales del certamen, donde formó parte del cuadro titular. De acuerdo con lo revelado por César Luis Merlo, ambos jugadores serán cedidos por un año, aunque su acuerdo incluirá una cláusula de compra definitiva, por lo que podrían quedarse con dichos elementos para más temporadas de las estimadas.

uD83DuDEA8[EXCLUSIVO] Brian García, muy cerca de reforzar al América y Ralph Orquin, a un paso de Toluca. Se negocian detalles finales del trueque. ??https://t.co/0Vvqk8SO6o pic.twitter.com/Ldxo8ymmOU — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 3, 2026

Así mismo, se aseguró que en cuanto ambos clubes terminen por afinar los detalles menores acerca de los acuerdos, se hará la presentación oficial, lo cual representará una incorporación importante para los dos equipos sin la necesidad de haber realizado una inversión considerable.

Fuente: Tribuna del Yaqui