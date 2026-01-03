Algodoneros de Guasave pone contra la pared a Nayarit; resultados del juego 2 de los playoffs LAMP 2026

Ciudad de México.- Una intensa actividad fue lo que dejó la segunda jornada correspondiente a la primera ronda de los playoffs de la Liga Arco Mexicana del Pacífico 2025-2026. Algodoneros de Guasave y Águilas de Mexicali ganaron de nueva cuenta, por lo que se trasladarán a casa con la serie a favor de manera contundente, mientras que en el resto de plazas, se dividieron los resultados con respecto al juego 1 de la postemporada.

Algodoneros volvieron a dar la sorpresa, aunque ahora, con un duelo más apretado ante Jaguares de Nayarit, que perdieron sus primeros dos juegos de postemporada en la historia de la LAMP. El ganador del encuentro fue Norman Elenes, quien lanzó una entrada con dos tercios en blanco, mientras que a la ofensiva se repartieron la cosecha de las seis anotaciones, resaltando lo hecho por Leo Heras, Orlando Piña y Víctor Labrada.

Yaquis de Obregón vs Águilas de Mexicali

De nueva cuenta, el encuentro se tuvo que definir en las entradas extras y, luego de varias volteretas en el marcador, Mexicali se anotó el triunfo por segunda jornada consecutiva. La victoria se la llevó Ernesto Zaragoza, mientras que el descalabro se lo llevó Felipe González, quien tuvo que ingresar desde el bullpen en la onceava entrada; por Águilas, destacó la ofensiva de Alexis Wilson, que conectó un cuadrangular con la caja llena, mientras que por Yaquis, Ramiro Peña y Víctor Mendoza hicieron lo propio.

Tomateros de Culiacán vs Cañeros de Los Mochis

El equipo mochitense pudo revertir la desventaja en el marcador en la segunda mitad del compromiso y con ello, quedarse con la victoria para emparejar la serie a un laurel por bando. El punto de inflexión del juego fue el rally de tres anotaciones por parte de Cañeros en la sexta entrada, comandado por Rodolfo Amador, que impulsó dos rayitas, seguido por un sencillo de Mario Gómez que terminó por poner el cuatro por tres definitivo.

Naranjeros de Hermosillo vs Charros de Jalisco

Luego de un primer encuentro que se definió por solo una anotación, Naranjeros salió y arroyó desde las primeras entradas, ya que un par de rally en el primer y segundo capítulo sentenciaron el resultado final. Milan Tolentino e Isaac Paredes se volaron la barda, siendo los jugadores más destacados por Hermosillo.

Cabe recordar que, por calendario, la jornada del 3 de enero no tiene actividades programadas y es día de viaje para que las acciones se trasladen a las otras sedes y reiniciar los compromisos durante la tarde del domingo, 4 del mismo mes.

Fuente: Tribuna del Yaqui