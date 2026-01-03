Arquero de la Selección Mexicana se queda sin equipo en la Liga MX a meses para el inicio del Mundial

Ciudad de México.- Luego de haber formado parte de la Selección Mexicana, siendo considerado el arquero titular en múltiples ocasiones, se informó que Julio González se quedó sin equipo con solo cinco meses para el inicio de la Copa del Mundo 2026. El guardameta de 34 años, jugaba para el Puebla FC, mismo que optó por darlo de baja ante las recientes incorporaciones que han tenido de cara al Clausura 2026.

González tuvo su debut profesional con el Santos Laguna en el 2013 y, luego de un par de torneos, fue enviado a la Liga Expansión MX con el Tampico Madero y luego, regresó a la Primera División, jugando para los Tiburones Rojos de Veracruz. Sus mejores años los tuvo con los Pumas UNAM, equipo con el cual acumuló 101 compromisos, en los cuales recibió 135 goles, aunque logró mantener su arco en ceros durante 30 partidos.

Dicha actuación con el conjunto universitario, le permitió ser considerado por la Selección Mexicana para la Copa América del 2024, además de un par de partidos amistosos y, al igual, fue convocado para la Concacaf Nations League, aunque no tuvo acción. En total, participó en cinco compromisos con el conjunto 'Tricolor', todos ellos de titular y, al igual, portó el gafete de capitán, logrando salir sin anotaciones en tres ocasiones.

Tras haber quedado relegado al banquillo con los Pumas, González pidió su salida de dicho equipo y en enero del 2025, fue contratado por el Puebla, con quienes tuvo más penas que glorias. En total, con 'La Franja', el guardameta estuvo por 18 partidos, en los cuales, el equipo apenas sumó una victoria, contrarrestado por las 13 derrotas sufridas, consecuencia de las 33 anotaciones que recibió el guardameta.

El Puebla FC ha sido uno de los clubes con mayor actividad dentro del mercado invernal de fichajes en la Liga MX y cuenta con varias incorporaciones de renombre, entre las que resaltan Ignacio Puch, delantero argentino, Daniel Gutiérrez, arquero que llega proveniente del Mazatlán FC, y Eduardo Mustre.

Julio González representaba uno de los elementos más costosos dentro de la nómina del Puebla FC, por lo que al no contar con ese compromiso económico, tendrán la oportunidad de realizar un par de fichajes más y volver a pelear por posiciones de Liguilla en el Clausura 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui