Barcelona comienza el 2026 con sufrida victoria ante el RCD Espanyol y aseguran el liderato de LaLiga

Ciudad de México.- Aunque sufriendo de más, el Barcelona concretó su primera victoria del 2026, luego de vencer al RCD Espanyol en el reinicio de LaLiga luego del parón por las festividades decembrinas. Luego de más de una semana sin actividad, el equipo blaugrana consiguió el triunfo, aunque se tuvo que esperar hasta los minutos finales para que cayeran el par de anotaciones que ampliaron su ventaja en el liderato del certamen doméstico.

Este partido marcó el regreso de Joan García al RCDE Stadium desde que fue traspasado del Espanyol al Barcelona durante el verano del 2025 y el guardameta se terminó convirtiendo en figura para que el Barça terminara ligando su novena victoria en LaLiga. En la parte final de la primera mitad, evitó la anotación de Pere Milla, el cual había definido con un certero cabezazo en los linderos del área chica.

La parte complementaria continuó igual de reñida que el inicio, pues ambos clubes generaron múltiples oportunidades para marcar, aunque no fue hasta que solo restaban cuatro minutos en el cronómetro que se pudo romper el cero en el marcador. Fermín López tomó el balón en el mediocampo y, tras conducir por varios metros, le puso el pase de gol a Dani Olmo, quien definió de parte interna al poste más lejano del arco.

DANI OLMO WHAT A GOAL pic.twitter.com/snoaAbgRhx — MessiMania (@M10Update) January 3, 2026

Luego del primer embate exitoso del Barcelona, el partido se 'rompió', ya que el Espanyol se lanzó al ataque para lograr el empate, aunque ese ajuste dejó vacío el mediocampo, lo que terminó por ser aprovechado por los visitantes. De nueva cuenta, el artífice de la jugada fue Fermín López, quien se metió al área con el balón en su poder y le sirvió un centro a Robert Lewandowski, el cual terminó con el segundo y último tanto de la jornada.

Con esta nueva victoria, el Barcelona se reafirma en la primera posición de LaLiga, tras acumular 16 laureles por un empate y solo dos derrotas, con lo que suma 49 unidades, siete más que el Real Madrid, aunque el conjunto merengue aún tiene pendiente su duelo de la jornada. Por contraparte, el RCD Espanyol cortó una seguidilla de cuatro triunfos, aunque su ventaja en puntos le asegura la permanencia en el quinto lugar.

First win of 2026 ? pic.twitter.com/hXOBGmHetH — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 3, 2026

