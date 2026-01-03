'Canelo' Álvarez declina pelear contra Osleys Iglesias por el campeonato supermediano de la FIB

Ciudad de México.- El esperado regreso de Saúl Álvarez a los encordados seguirá siendo un enigma, ya que de acuerdo a los informes provenientes del entorno del propio 'Canelo', se declinó la oportunidad de haber buscado un nuevo título. El tapatío respondió con negativa al ofrecimiento de la FIB para medirse contra Osleys Iglesias, cubano que fue designado como rival mandatorio en las 168 libras.

Toda la incertidumbre comenzó cuando Terrence Crawford anunció su retiro en diciembre del 2025, luego de haber alcanzado el campeonato indiscutido de los supermedianos, mismo que le arrebató a Saúl Álvarez. Al marcar su final dentro del deporte profesional, el pugilista estadounidense dejó vacante sus cinturones, mismos que serán reasignados mediante una pelea entre los mejores clasificados.

De acuerdo al ranking, Iglesias se encuentra en el primer lugar, lo que lo deja como rival mandatorio y con el segundo lugar vacante; el siguiente dentro de la prestigiada lista era Álvarez Barragán. Al estar en su proceso de recuperación tras la cirugía de codo, se había especulado que la pelea tendría fecha en septiembre del 2026.

'Canelo' no quiere ir por el cinturón

De acuerdo con lo publicado en el portal The Ring, la Federación Internacional de Boxeo se comunicó tanto con Osleys Iglesias como con Saúl Álvarez para conocer su interés sobre la pelea para comenzar con la planeación. La información asegura que el equipo del cubano aceptó de manera inmediata, aunque el 'Canelo Team' lo declinó para seguir concentrado en su recuperación.

Ambas partes tuvieron tres días para notificar sus intenciones. El equipo de Iglesias aceptó de inmediato y, como era de esperar, Álvarez se declaró no disponible debido a una cirugía de codo".

Esto cerraría aún más los probables rivales para Saúl Álvarez en su regreso al boxeo, ya que inicialmente, iba a buscar la revancha contra Terrence Crawford, lo cual, terminó por no ser posible. Uno de los que ha levantado la mano para enfrentarse al mexicano, es Hamzah Sheeraz, quien tuvo su última pelea en julio del 2025, venciendo de manera contundente a Edgar Berlanga.

