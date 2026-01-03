¿Copa del Mundo 2026 en riesgo? FIFA podría tomar medidas contra Estados Unidos tras ataque a Venezuela

Ciudad de México.- El reciente ataque que Estados Unidos efectuó contra Venezuela ha puesto al mundo en jaque y el ambiente deportivo no es la excepción, ya que varios eventos internacionales pudieran verse afectados por dicho conflicto, incluyendo la Copa del Mundo 2026. El torneo más importante de selecciones pudiera sufrir cambios considerables y, en caso de ser requerido por la FIFA, podría aplazarse o cancelarse en caso de ser necesario.

Cabe recordar que Estados Unidos forma parte de la sociedad de naciones que organizarán la justa a la par de México y Canadá, aunque el país de las 'Barras y las Estrellas' es el que lleva la mayor parte, pues contará con más sedes y partidos durante dicho torneo. De acuerdo con el calendario publicado por la FIFA, las acciones comenzarán el 11 de junio, lo cual se ha puesto en tela de juicio en las últimas horas.

#Mundo | Reportan detonaciones y el sobrevuelo de aviones en Caracas, Venezuela; aún se desconoce si se trata de un ataque uD83CuDF0EuD83DuDEA8



uD83CuDFA5@carlosbrmu pic.twitter.com/BoohGzpWdH — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 3, 2026

Si bien, la Federación Internacional de Futbol Asociación o FIFA, por sus siglas, no ha emitido comunicado alguno sobre los recientes conflictos entre Estados Unidos y Venezuela, sus estatutos establecen límites claros que podrían sentenciar el rumbo del Mundial 2026. De acuerdo con sus fundamentos, cada federación afiliada debe tener neutralidad política, además de independencia absoluta ante sus gobiernos nacionales.

A pesar de los supuestos actos cometidos por los gobiernos de ambas naciones, ni la Federación de Fútbol de los Estados Unidos (U.S. Soccer) ni la Federación Venezolana de Futbol (FVF) han tomado una postura pública, por lo que, al momento, no hay un acto sancionable por parte del ente mundial.

En el caso específico de Venezuela, un castigo por parte de la FIFA no intervendría en el desarrollo de la Copa del Mundo 2026 al no haber conseguido la clasificación. Las consecuencias para Estados Unidos podrían ser catastróficas para el torneo, pues se tendría que buscar una sede alternativa con solo cinco meses para que llegue el esperado día inaugural en el Estadio Ciudad de México.

uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDFBuD83CuDDEA¿Se suspende la Copa del Mundo

2026 por la invasión a Venezuela?



Según el reglamento de la misma FIFA por el bombardeo unilateral y el secuestro de un presidente, EEUU no podría realizar el mundial y su selección debería ser vetada de todas las competiciones internacionales pic.twitter.com/v3NThGGlXF — Fútbol y Política (@FutboliPolitica) January 3, 2026

Este hecho llegó a menos de un mes de que se celebró el Sorteo de la FIFA para la Copa del Mundo 2026 en Washington, Estados Unidos, y en dicho evento, Gianni Infantino le otorgó el Premio por la Paz a Donald Trump, presidente norteamericano. "Hoy el mundo es un lugar más seguro ahora", comentó quien preside la FIFA.

Fuente: Tribuna del Yaqui