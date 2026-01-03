De la Eredivisie a la Liga MX; Necaxa presenta delantero argentino como refuerzo para el Clausura 2026

Ciudad de México.- El Necaxa anunció una nueva incorporación para el Clausura 2026, la cual se planea que sea el reemplazo directo de Didier Cambindo, el cual terminó saliendo de los 'Rayos' para firmar con el Club León FC. El conjunto hidrocálido presentó el arribo de Julián Carranza, delantero argentino que llega con vasta experiencia en la Eredivisie y el futbol de Inglaterra.

El ariete es nacido en Oncativo, Argentina, y tiene apenas 25 años, aunque, a pesar de su corta edad, ha pasado por varias ligas alrededor del mundo; su carrera comenzó en el Banfield, con quienes debutó en el 2018 para luego ser firmado por el Inter de Miami en el 2019. Luego de su paso por 'Las Garzas' y Philadelphia en la MLS, emigró a la Eredivisie luego de ser firmado por el Feyenoord de los Países Bajos.

Desde Europa ?? a la tierra de la gente buena… ¡Julián Carranza ya es Rayo! ¡Bienvenido! uD83DuDC4B#FuerzaRayos ?? pic.twitter.com/TvkGufJlcC — Club Necaxa (@ClubNecaxa) January 3, 2026

En total, con el 'Club de la Mosa', acumuló 30 compromisos entre el certamen doméstico y la Champions League; Carranza logró marcar cinco goles, además de una asistencia en más de mil 100 minutos que tuvo de actividad. Luego de más de un año con el Feyenoord, el ariete fue cedido al Leicester City, el cual juega en la Football League Championship (Segunda División de Inglaterra).

Potencia y olfato goleador al servicio de los Rayos… ¡Bienvenido a tu nueva casa, Julián! uD83DuDCAA



Todos los detalles aquí: https://t.co/25FQqISZYd#FuerzaRayos ?? pic.twitter.com/LMnQMjRERG — Club Necaxa (@ClubNecaxa) January 3, 2026

Fue mediante un comunicado en las redes sociales del Necaxa que se hizo oficial la incorporación de Julián, el cual llegó en transferencia definitiva a la Liga MX. Así mismo, se compartieron las postales donde está firmando su contrato, sellando su anuncio como una de las apuestas fuertes en el ataque para el equipo hidrocálido.

Por último, se informó que Julián Carranza se integrará a los entrenamientos que comanda Martín Varini de cara al próximo inicio del Clausura 2026. El Necaxa comenzará su participación en el certamen de la Liga MX contra el Santos Laguna, el sábado, 10 de enero a las 19:00 horas (horario CDMX).

Contrato firmado y ahora, a darlo todo por nuestro escudo… ¡Vamos, Julián! uD83DuDCAA#FuerzaRayos ?? pic.twitter.com/Ng3V4Su3rp — Club Necaxa (@ClubNecaxa) January 3, 2026

Así mismo, TUDN reveló que Agustín Almendra ya se encuentra en territorio mexicano para oficializar su llegada al Necaxa, la cual se podría anunciar en los próximos días, una vez que apruebe las pruebas físicas y médicas pertinentes. A este último nombre se le podría sumar el de Kevin Gutiérrez, mediocampista sudamericano proveniente de Defensa y Justicia.

Fuente: Tribuna del Yaqui