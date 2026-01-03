José Urquidy vuelve a tener una salida de pesadilla en la Liga Dominicana de Beisbol

Santo Domingo, República Dominicana.- El ligamayorista mexicano tuvo un regreso triunfal con los Venados de Mazatlán en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP); sus grandes presentaciones le hicieron valer ser tomado en cuenta como refuerzo para los Leones del Escogido, pero a diferencia del circuito invernal mexicano, su paso en la Liga Dominicana de Beisbol Profesional (Lidom) ha quedado a deber.

Este sábado 3 de enero, el sinaloense tuvo su segunda apertura en el Caribe, en la Lidom, pero fue para el olvido, ya que no pudo ni completar un capítulo completo, al salir en apenas dos tercios de trabajo, donde permitió tres imparables, tres carreras, dos limpias, otorgó una base por bolas y no consiguió ponches.

En la previa, el duelo parecía perfecto para que el estelar mexicano volviera a brillar en la lomita, ya que los felinos llegaron con marca invicta de cinco triunfos sin derrota, mientras que las Águilas sumaban dos triunfos y tres descalabros, pero resultó todo lo contrario y se hizo notar la ofensiva del combinado rival en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

OTRA COMPLICADA APERTURA DE URQUIDY



El mazatleco José Urquidy tuvo una segunda apertura complicada con los @EscogidoBBClub al permitir tres carreras en apenas dos tercios de inning ante @aguilascibaenas.



En dos aperturas en @LIDOMRD, Urquidy suma 2.2 innings lanzados, seis… pic.twitter.com/XUn7SqCrMw — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) January 3, 2026

Al final, el marcador favoreció a los 'emplumados' con una pizarra final de 4-1, cargando José Urquidy la derrota, y firmando posiblemente su última salida en una de las ligas más competitivas del circuito invernal como lo es la Liga Dominicana de Beisbol Profesional.

Cabe destacar que el estreno del exlanzador de los Houston Astros en el Caribe fue hace una semana, ante los Toros del Este. En esa ocasión, el mexicano trabajó dos entradas completas, de cinco hits, tres carreras limpias, sin otorgar pasaportes y con dos ponches.

RRRRRRRECOJAN



Llegó nuestra tercera victoria de la temporada. pic.twitter.com/RqKkgaGgvT — Águilas Cibaeñas (@aguilascibaenas) January 3, 2026

Ahora, con sus dos presentaciones en dominicana, el derecho acumula 2.2 innings, ocho imparables permitidos, cinco carreras limpias, una base por bolas y dos ponches, con una efectividad elevada de 16.92, números que no reflejan el gran trabajo que hizo con Venados, donde dejó una marca de tres victorias, un descalabro y una efectividad de 1.09 con WHIP de 0.84 y 35 chocolates.

Hasta el momento, el exligamayorista José Urquidy es considerado por el manager Benjamín Gil como uno de los abridores de confianza que tendrá la Selección Mexicana en el próximo Clásico Mundial de Beisbol, que comenzará en marzo.

Fuente: Tribuna del Yaqui