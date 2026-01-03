Liga de Beisbol de Venezuela cancela sus actividades tras los ataques efectuados por Estados Unidos

Ciudad de México.- La invasión de Estados Unidos a tierras venezolanas durante la madrugada del sábado, 3 de enero, sigue haciendo eco en todos los ámbitos y el mundo deportivo no es la excepción. De acuerdo con lo publicado por varios medios caribeños, la Liga de Beisbol Profesional de Venezuela (LBPV) ha tomado la decisión de cancelar los partidos del Round Robin correspondientes a la jornada del sábado, 3 de enero.

Cabe recordar que durante la madrugada del mismo sábado, Estados Unidos efectuó un ataque aéreo en las principales bases militares de Venezuela para luego, desplegar a un número indeterminado de elementos en tierra y concretar la captura de Nicolás Maduro. Luego de varias horas de incertidumbre, Donald Trump informó la captura del mandatario venezolano, mismo que fue trasladado a la brevedad a Estados Unidos.

#Mundo | La noche del 2 de enero del presente año Estados Unidos intervino militarmente en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y su esposa uD83CuDF0E pic.twitter.com/BiVhPmEr74 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 3, 2026

Ante dichas acciones, la actividad económica y turística de Venezuela se encuentran paralizadas, lo cual, terminó por afectar al deporte de dicho país y, sobre todo, al beisbol, que se encuentra en la fase final. Según lo manejado por el portal El Emergente, la LBPV ha tomado la decisión de suspender los juegos programados para la tarde del mismo 3 de enero, los cuales son correspondientes al Round Robin.

La jornada de este sábado de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional ha sido suspendida, dijo el presidente de la LVBP a @IgnacioSerrano



La liga irá monitoreando la situación “día a día”, dijo Giuseppe Palmisano. #LVBP | #ElExtrabase??uD83CuDDFBuD83CuDDEA pic.twitter.com/LvX3oIOuFA — El Extrabase ?? (@ElExtrabase) January 3, 2026

Así mismo, se informó que Giuseppe Palmisano, presidente de la liga, estará evaluando el día a día para tomar la mejor decisión posible y no poner en riesgo a los jugadores, cuerpo técnico y directivos, así como a los aficionados que se den cita en los diferentes estadios. "Será difícil continuar si se prolonga lo que está sucediendo", comentó el mandatario.

Los juegos que estaban programados para celebrarse hoy, eran los de los Caribes de Anzoátegui visitando a los Navegantes de Magallanes, mientras que las Águilas de Zulia se medirían contra los Bravos de Margarita. En el portal oficial de la liga, ambos partidos aparecen en calidad de pospuesto por otras razones.

Es importante subrayar que Venezuela estaba elegida para ser la sede de la Serie del Caribe 2026, pero la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe, decidió mudar la justa para Jalisco, ya que en la anterior designación no se cumplía con garantías de seguridad ni para jugadores ni para los turistas.

#Deportes | La Serie del Caribe 2026 define su calendario; así se jugará el clásico en el Estadio Panamericano ?https://t.co/Ms9qYRZki7 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 27, 2025

