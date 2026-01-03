Los Toronto Blue Jays se quedan con los servicios de uno de los jonroneros más buscados por la MLB

Toronto, Canadá.- Los Toronto Blue Jays se quedaron muy cerca de conquistar la Serie Mundial de las Grandes Ligas, y para el 2026 tienen como principal objetivo volver a tener ese rol protagonista; para lograrlo, han fortalecido su ofensiva con la llegada de uno de los jonroneros más destacados de los últimos años en el beisbol de Japón: Kazuma Okamoto.

El tercera base de 29 años llegará encendido a la gran carpa, ya que entre sus principales credenciales se encuentran que fue seis veces al Juego de Estrellas en Japón y tres veces rey de jonrones, liderando la Liga Central de la NPB en metrallazos en 2020, 2021 y 2023. Okamoto fue la principal estrella de la franquicia más histórica del equipo profesional nipón (NPB), los Gigantes de Yomiuri, la cual es considerada como la versión japonesa de los New York Yankees. Pero no solo con el madero es garantía el nipón, ya que con el guante puede jugar tanto en la tercera como en la primera base, habiendo ganado Guantes de Oro en Japón; dos en la antesala y uno en la inicial.

Blue Jays, 1B/3B Kazuma Okamoto reportedly agree to deal, per multiple reports including @MLBNetwork insider @JonHeyman. pic.twitter.com/0UfEt4VeBA — MLB (@MLB) January 3, 2026

Aunque en el 2025, Okamoto se vio limitado a 69 juegos debido a una lesión en el codo izquierdo, en el lapso de actividad bateó para .327 con un porcentaje de embasarse de .416, slugging de .598, OPS de 1.014, 15 jonrones y 49 carreras impulsadas con los Gigantes.

En total, a lo largo de 11 campañas en la NPB, Okamoto dejó números a la ofensiva de .277/.361/.521 y un OPS de .882, con 248 bambinazos y 717 remolcadas, cifras que intentará igualar o hasta superar en el mejor beisbol del mundo, como lo es la MLB. "Creo que MLB es la mejor liga del mundo, y siempre he querido jugar allí. He trabajado duro con esa meta en mente", dijo Okamoto cuando su nombre se encontraba en el radar de las Grandes Ligas.

El flamante refuerzo de Blue Jays también brilló con el equipo japonés en el Clásico Mundial de Beisbol que ganó el oro en el torneo del 2023. En siete compromisos con Japón, Okamoto tuvo una línea de .333/.556/.722, OPS de 1.278, dos jonrones y siete empujadas. Uno de esos bambinazos fue contra Kyle Freeland en la victoria ante Estados Unidos en la gran final.

A look at the new projected lineup for the Blue Jays after Kazuma Okamoto's reported signing. Okamoto slashed .277/.361/.521 with 248 home runs and 717 RBI over 11 NPB seasons.



Lineup projection via @fangraphs pic.twitter.com/5ObLjBq9tG — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) January 3, 2026

Cabe destacar que la última vez que un bateador de los Gigantes de Yomiuri del calibre de Okamoto saltó al Big Show fue cuando el legendario Hideki Matsui firmó con los New York Yankees antes de la campaña del 2003. Okamoto intentará seguir los pasos de Matsui, quien empalmó 175 vuelacercas a lo largo de 10 temporadas de Grandes Ligas.

Fuente: Tribuna del Yaqui