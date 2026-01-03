Quieren el tricampeonato; Diablos del Toluca anuncia importante refuerzo para el Clausura 2026

Ciudad de México.- Tras varios días desde que los Tigres UANL oficializaron el despido de Sebastián Córdova, los Diablos del Toluca oficializaron la incorporación del mediocampista a sus filas. Se prevé que Córdova tome un rol protagonista dentro del 'Chorizo Power' y pueda ser un aliciente para que el cuadro mexiquense busque su tercer campeonato en la Liga MX de manera consecutiva.

Fue el lunes, 22 de diciembre del 2025, que el equipo de la UANL oficializaba la baja del que fuera su mediocampista durante varios años y que de su mano, lograran un par de títulos con los Tigres, uno de la Liga MX y otro de la Campeones Cup en el 2023. En total, Sebastián participó en 159 partidos con el conjunto regiomontano, en los cuales, llegó a acumular más de 8 mil 200 minutos disputados en cancha.

uD83DuDC9B Gracias por tu magia y por las alegrías, Sebastián. pic.twitter.com/DrUJMnClcM — Club Tigres uD83DuDC2F (@TigresOficial) December 22, 2025

Pese a haber sido uno de sus elementos más constantes desde hace varios torneos, el Apertura 2025 marcó un antes y un después en su relación con la directiva regia, luego de haber sido relegado al banquillo y luego, borrado de la Liguilla que terminó sin ninguna actividad. En el último semestre, Sebastián participó solo en seis compromisos, cinco de ellos como suplente y no pudo marcar ni tampoco poner asistencia en los 145 minutos jugados.

Desde la fecha antes mencionada, Córdova permanecía en la agencia libre, aunque desde un inicio se especuló sobre una probable firma con el Toluca, lo cual, terminó siendo oficializado por el club en las últimas horas. Mediante varias publicaciones, incluyendo una en la que se observa al mediocampista firmando su contrato con Diablos, se hizo el anuncio del que se convierte en su primer refuerzo para el Clausura 2026.

Cantemos y que sigan lloviendo estrellas uD83EuDD29uD83DuDC79 @Cordovar97 pic.twitter.com/t7WLBttnho — Toluca FC (@TolucaFC) January 3, 2026

La actualidad en la que llega Sebastián, encaja en el esquema manejado por Antonio Mohamed, el cual se ha especializado en potenciar el ritmo de sus jugadores, al igual que lo realizado con Alexis Vega. Así mismo, serviría como alternativa para suplir al propio Vega, el cual tuvo que lidiar con problemas musculares al finalizar el Apertura 2025.

Se espera que Sebastián Córdova se integre a la pretemporada del Toluca en las próximas horas y trabaje a la par del equipo con miras al inicio del Clausura 2026. El actual bicampeón de la Liga MX comenzará sus actividades oficiales del año contra Rayados de Monterrey, el sábado 10 de octubre.

El bicampeón está de moda uD83DuDE08uD83EuDD29 ¿A poco no, @Cordovar97? uD83DuDE0F pic.twitter.com/criTh2NEYL — Toluca FC (@TolucaFC) January 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui